«Брехня!»: тюменцы опровергли сообщения СМИ о переполненности всех пляжей Анапы

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Житель Тюмени Александр К. отметил, что около Анапы есть пляжи на которых очень много места. В своём видео он подчеркну, что при желании можно хорошо отдохнуть в Анапе.
«Сейчас в Тюмени погода ничем не отличается. Зачем ехать туда да ещё и в эту толпу людей», — сообщил подписчик Telegram-канала «Наш город» Руслан Р.
Ранее в различных изданиях сообщалось о переполненности пляжей в Анапе. Россияне отмечают, что в этом году здесь действительно много туристов.