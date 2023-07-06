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«Брехня!»: тюменцы опровергли сообщения СМИ о переполненности всех пляжей Анапы

6 июля 2023, 12:03
Фото: Скрин видео подписчика "Нашего города" Александра К.

Жители Тюмени опровергли сообщения СМИ о переполненных пляжах в Анапе

Читатели «Нашего города» опровергли сообщения о переполненных пляжах Анапы. Далеко не везде собираются большие толпы народа.
Фото: Скрин видео подписчика "Нашего города" Александра К.

Житель Тюмени Александр К. отметил, что около Анапы есть пляжи на которых очень много места. В своём видео он подчеркну, что при желании можно хорошо отдохнуть в Анапе.

«Сейчас в Тюмени погода ничем не отличается. Зачем ехать туда да ещё и в эту толпу людей», — сообщил подписчик Telegram-канала «Наш город» Руслан Р.

Ранее в различных изданиях сообщалось о переполненности пляжей в Анапе. Россияне отмечают, что в этом году здесь действительно много туристов.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Пляж#Отпуск
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