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Posted 5 июля, 04:43

Published 5 июля, 04:43

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

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Тюменцев всех возрастов бесплатно обучат цифровой и финансовой грамотности

5 июля 2023, 04:43
Фото: 1MI
По региональной программе «Расширяя горизонты» в Тюменской области пройдет очередной обучающий курс «Основы личной финансовой безопасности и грамотности». Занятия начнутся с 20 июля, сообщает пресс-служба департамента информатизации ТО.

Программа курса направлена на повышение уровня цифрового развития пользователей в части личной финансовой грамотности и безопасности. Слушатели освоят базовые финансово-экономические понятия, сформируют практические навыки для эффективного взаимодействия с широким кругом финансовых институтов, таких как банки, валютная система, налоговые органы, бизнес, пенсионная система и др. А также получат навыки безопасного финансового поведения, научатся распознавать финансовые схемы мошенников, освоят методы планирования и поиска информации в сети.

Записаться на курс можно по телефону: +7 (3452) 50-00-50.

Отметим, обучение цифровой грамотности в Тюменской области доступно для всех поколений. Программа «Расширяя горизонты» работает в регионе уже 11 лет. За это время обучение по ней прошли более 109 тысяч человек, половина из них люди пенсионного и предпенсионного возраста.

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