Тюменцев всех возрастов бесплатно обучат цифровой и финансовой грамотности

Отметим, обучение цифровой грамотности в Тюменской области доступно для всех поколений. Программа «Расширяя горизонты» работает в регионе уже 11 лет. За это время обучение по ней прошли более 109 тысяч человек, половина из них люди пенсионного и предпенсионного возраста.