Тюменцев всех возрастов бесплатно обучат цифровой и финансовой грамотности

Posted 5 июля, 04:43
Published 5 июля, 04:43
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
Программа курса направлена на повышение уровня цифрового развития пользователей в части личной финансовой грамотности и безопасности. Слушатели освоят базовые финансово-экономические понятия, сформируют практические навыки для эффективного взаимодействия с широким кругом финансовых институтов, таких как банки, валютная система, налоговые органы, бизнес, пенсионная система и др. А также получат навыки безопасного финансового поведения, научатся распознавать финансовые схемы мошенников, освоят методы планирования и поиска информации в сети.
Записаться на курс можно по телефону: +7 (3452) 50-00-50.
Отметим, обучение цифровой грамотности в Тюменской области доступно для всех поколений. Программа «Расширяя горизонты» работает в регионе уже 11 лет. За это время обучение по ней прошли более 109 тысяч человек, половина из них люди пенсионного и предпенсионного возраста.