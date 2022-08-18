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Обучение цифровой грамотности в Тюменской области доступно для всех поколений

18 августа 10:26
Фото: Департамент информатизации Тюменской области
Освоить современные технологии могут даже пенсионеры. Накануне тринадцать «студентов» старшего возраста прошли продвинутый курс «Расширенные возможности и безопасность работы в сети Интернет», сообщает департамент информатизации Тюменской области.

Вместе с тренером слушатели научились основам цифровой грамотности, работе с компьютерной техникой и мобильными устройствами. Это поможет самостоятельно получать нужные государственные и муниципальные услуги, оплачивать счета через интернет, создавать электронные документы и работать с ними, отправлять электронные письма и сообщения друзьям в социальных сетях.

«Бабушки особого назначения» — социально значимый проект регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации и Тюменского регионального благотворительного фонда «Старшее поколение». Его цель — помочь старшему поколению в освоении необходимых навыков современной жизни, сохранению собственной безопасности. Одним из таких направлений для тюменских участников проекта стало обучение цифровой грамотности по программе «Расширяя горизонты».

Программа «Расширяя горизонты» работает в регионе уже на протяжении 11 лет. За это время было обучено свыше 109 тысяч человек, из которых почти 50% — люди пенсионного и предпенсионного возраста. Записаться на обучение можно по телефону: 50-00-50.

Длс справки: одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является программа реализации национального проекта «Демография». В прошлом году по оценкам федеральных экспертов, Тюменская область попадала в зеленую зону по темпам финансирования нацпроектов. К началу сентября на нацпроекты в регионе направили порядка 5,6 млрд рублей. Наиболее существенные объемы расходов регистрируются по направлению «Демография» и «Жилье и городская среда».

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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