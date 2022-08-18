Обучение цифровой грамотности в Тюменской области доступно для всех поколений

Программа «Расширяя горизонты» работает в регионе уже на протяжении 11 лет. За это время было обучено свыше 109 тысяч человек, из которых почти 50% — люди пенсионного и предпенсионного возраста. Записаться на обучение можно по телефону: 50-00-50.