Гроза ожидается сегодня в Тюмени

Posted Сегодня, 01:19
Published Сегодня, 01:19
Modified Сегодня, 01:22
Updated Сегодня, 01:22
В ранние часы ожидается + 23 градуса. Днем потеплеет до + 30, однако небо затянется тучами. По информации сервиса «Яндекс. Погода», возможна гроза без дождя.
Вечером осадков не обещают, жара не спадет — синоптики прогнозируют + 29 градусов. Ночью температура воздуха понизится до + 21 градуса. По сервису «Гисметео», к 23.00 может быть небольшой дождь.
Ранее «Наш город» писал, что теплая погода сохранится в Тюмени до 13 июля. А вот с 13-го числа в областном центре зарядят дожди.