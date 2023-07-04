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Гроза ожидается сегодня в Тюмени

4 июля 2023, 01:19
Фото: 1MI

Жара + 30 градусов и сухая гроза ожидается в Тюмени 4 июля

С самого утра в областной столице будет дуть прохладный северный ветер со скоростью до 2, 8 м/с, который не сменит направление в течение суток.

В ранние часы ожидается + 23 градуса. Днем потеплеет до + 30, однако небо затянется тучами. По информации сервиса «Яндекс. Погода», возможна гроза без дождя.

Вечером осадков не обещают, жара не спадет — синоптики прогнозируют + 29 градусов. Ночью температура воздуха понизится до + 21 градуса. По сервису «Гисметео», к 23.00 может быть небольшой дождь.

Ранее «Наш город» писал, что теплая погода сохранится в Тюмени до 13 июля. А вот с 13-го числа в областном центре зарядят дожди.

В Тюмени снова долгое время не будет дождей
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#Елена Чебоксарова#Дожди#Гроза#Погода в Тюмени#Молния#Лето#Жара#Тюменцы
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