В Тюмени снова долгое время не будет дождей

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Сервис Яндекс.Погода сообщает, что жителей Тюмени ожидают тёплые летние дни. Порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду, влажность 50-60%. Дожди пока прогнозируются только 13 июля, отсутствие осадков может осложнить пожароопасную обстановку в тюменских лесах.
Сегодня «Наш город» отмечал, что в Тюмени температура воздуха повысится до + 29 градусов. Небо 3 июля будет затянуто облаками. Вечером в городе похолодает до + 20 градусов.