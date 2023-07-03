В Тюмени снова долгое время не будет дождей

Сервис Яндекс.Погода сообщает, что жителей Тюмени ожидают тёплые летние дни. Порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду, влажность 50-60%. Дожди пока прогнозируются только 13 июля, отсутствие осадков может осложнить пожароопасную обстановку в тюменских лесах.