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В Тюмени снова долгое время не будет дождей

3 июля 2023, 10:40
Фото: 1MI

Тюменцы могут не ждать дождей до 13 июля

По данным синоптиков, в ближайшую неделю тюменцам не стоит ждать дождей. Осадки прогнозируются только 13 июля.

Сервис Яндекс.Погода сообщает, что жителей Тюмени ожидают тёплые летние дни. Порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду, влажность 50-60%. Дожди пока прогнозируются только 13 июля, отсутствие осадков может осложнить пожароопасную обстановку в тюменских лесах.

Сегодня «Наш город» отмечал, что в Тюмени температура воздуха повысится до + 29 градусов. Небо 3 июля будет затянуто облаками. Вечером в городе похолодает до + 20 градусов.

Сегодня в Тюмени будет жарко и пасмурно
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Погода#Александр Мязин
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