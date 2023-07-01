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Более 78% жителей России доверяют президенту Путину

1 июля 2023, 05:20
Фото: Кремлин.ру

Уровень доверия россиян Путину превысил 78%

Более 78% жителей России доверяют президенту страны Владимиру Путину, 74,8% россиян одобряют его деятельность. За последнюю неделю данный показатели снизились на 0,3 и 1,3 процентных пункта соответственно.
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Тюмень

Согласно данным опроса ВЦОМ, проведенного с 19 по 25 июня, деятельность правительства РФ одобряют 50,1% опрошенных (минус 0,6 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 51,7% респондентов (минус 1,6 п. п.). Доверяют премьер-министру РФ 60,9% опрошенных (минус 0,9 п. п.).

Что касается уровня доверия россиян к главам парламентских партий, то согласно опросу, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,3% (минус 4,4 п. п.), лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 31,6% (минус 1 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 16,4% (минус 2 п. п.), председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — только 7,6% (минус 1,3 п. п.).

Деятельность партии «Единая Россия» поддерживают 37,9% жителей страны (минус 1,4 п. п.), КПРФ — 10,4% (плюс 0,4 п. п.), ЛДПР — 9,2% (плюс 0,6 п. п.), «Справедливой России — За правду» — 5,6% (минус 0,2 п. п.), «Новых людей» — 4,3% (минус 0,1 п. п.), пишет ТАСС.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 70% семей не планируют иметь детей в ближайшее время, если со стороны властей не будут приняты определенные меры поддержки.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Опрос#ВЦИОМ#Тюмень#Тюменская область#Владимир Путин
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