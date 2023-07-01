Тюменки чаще всего идут на аборт по экономическим причинам

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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Такие данный указаны в программе региональной программе по повышению рождаемости, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации.
В 92% случаев обратившиеся для проведения аборта женщины отмечали, что это решение они приняли сами. 93% из них приходили к врачам до момента, когда беременность составляла менее 12 недель. Наиболее частые причины прерывания беременности — экономические — 59,3%, социальные — 23,9%, психологические — 16,8%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области порядка 70% мужчин и женщин не планируют иметь детей в ближайшие годы при условии отсутствия новых мер поддержки семей со стороны властей.