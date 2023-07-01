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Тюменки чаще всего идут на аборт по экономическим причинам

1 июля 2023, 03:34
Фото: 1MI

В Тюменской области средний возраст желающих сделать аборт составил 33 года

В Тюменской области за последние шесть лет число абортов снизилось на 28%. Усредненный портрет женщины, желающей сделать аборт: ей 33 года, у нее есть муж и минимум один ребенок.
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Тюмень

Такие данный указаны в программе региональной программе по повышению рождаемости, опубликованной на официальном интернет-портале правовой информации.

В 92% случаев обратившиеся для проведения аборта женщины отмечали, что это решение они приняли сами. 93% из них приходили к врачам до момента, когда беременность составляла менее 12 недель. Наиболее частые причины прерывания беременности — экономические — 59,3%, социальные — 23,9%, психологические — 16,8%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области порядка 70% мужчин и женщин не планируют иметь детей в ближайшие годы при условии отсутствия новых мер поддержки семей со стороны властей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Беременность#Аборты#Тюмень#Тюменская область
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