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Число предложений по продаже квартир в Тюмени сократилось на треть

29 июня 2023, 03:50
Фото: 1MI

В Тюмени число предложений по продаже квартир сократилось на 29%

В Тюмени падает число предложений на вторичном рынке недвижимости. В настоящее время на площадке Циан, размещено порядка 13 тысяч объявлений продаже, что на 29% меньше, чем в начале года.
Сюжет
Тюмень

Аналитики уверены, что снижение числа лотов свидетельствует о восстановлении уровня спроса — за год он увеличился на 15%. По России в целом, в начале 2023 года квартиры на вторичном рынке РФ продавались в среднем за 130 дней, в конце первого полугодия — за 120 дней. В Тюмени сегодня в квартиры продают в течение 97 дней — за полгода срок сократился на 37 дней.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за год стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости выросла на 6,6% — до 108,4 тысяч рублей. За за последний месяц «квадрат» подорожал на 1,1%.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Продажа недвижимости#Тюмень#Тюменская область
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