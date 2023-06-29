Число предложений по продаже квартир в Тюмени сократилось на треть

Аналитики уверены, что снижение числа лотов свидетельствует о восстановлении уровня спроса — за год он увеличился на 15%. По России в целом, в начале 2023 года квартиры на вторичном рынке РФ продавались в среднем за 130 дней, в конце первого полугодия — за 120 дней. В Тюмени сегодня в квартиры продают в течение 97 дней — за полгода срок сократился на 37 дней.