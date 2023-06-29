Тюменскую Зареку за 400 миллиардов рублей превратят в исторический центр города

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
Modified Сегодня, 03:34
Updated Сегодня, 03:34
По его словам, в настоящее время уже идет первая стадия переговоров, прорабатываются финансовые затраты. По предварительным оценкам, только на снос домов будет потрачено 20 миллиардов рублей, на реновацию всей Зареки — 400 миллиардов.
«Это непростая концепция, но мы упрямы в ее реализации и пойдем до конца. На сегодняшний день там насчитывается более 1200 домов, и в ближайшие 10-15 лет к застройке планируется более 1 миллион квадратных метров жилья. В новых домах смогут жить порядка 25-30 тысяч наших горожан», — рассказал Михаил Гоцык РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ради строительства через железную дорогу по улице Ставропольской изымут 26 земельных участков. Под снос попадут жилые дома, бани, АЗС и магазины.