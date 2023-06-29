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Тюменскую Зареку за 400 миллиардов рублей превратят в исторический центр города

29 июня 2023, 03:32
Фото: 1MI

В Тюмени на снос Зареки потратят 20 млрд, сделав из нее центр города

Тюменскую Зареку превратят в исторический центр. На работы по реновации потратят 400 миллиардов рублей. Об этом сообщил коммерческий директор «Восток Девелопмент» Михаил Гоцык.
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Тюмень

По его словам, в настоящее время уже идет первая стадия переговоров, прорабатываются финансовые затраты. По предварительным оценкам, только на снос домов будет потрачено 20 миллиардов рублей, на реновацию всей Зареки — 400 миллиардов.

«Это непростая концепция, но мы упрямы в ее реализации и пойдем до конца. На сегодняшний день там насчитывается более 1200 домов, и в ближайшие 10-15 лет к застройке планируется более 1 миллион квадратных метров жилья. В новых домах смогут жить порядка 25-30 тысяч наших горожан», — рассказал Михаил Гоцык РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ради строительства через железную дорогу по улице Ставропольской изымут 26 земельных участков. Под снос попадут жилые дома, бани, АЗС и магазины.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Реновация#КРТ#Тюмень#Тюменская область
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