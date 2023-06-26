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В Тюмени из-за дождей топит жилые дома

26 июня 2023, 02:24
Фото: 1MI

Четыре жилых дома затопило в Тюмени

В областной столице из-за обильных дождей затопило дома по улице Камчатской, Пражской и Игримской. Об этом сообщили местные жители в социальной сети Вконтакте.
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Тюменцы пожаловались, что в двух жилых домах по улице Камчатской (N 82 и N 140) протекает крыша.

«С люстры потоком течь по проводам, как капель. А дом аварийный, проводка тоже не новая. С каждым дождем течет все сильнее. Дом пока не расселяют. Уже не знаю, куда обратиться, жить среди тазиков очень сложно, особенно, когда с одним из них спишь в обнимку», — рассказала жительница дома N 82 в паблике «ЧП Тюмень».

Тюменка, проживающая по улице Пражская, 34, сообщила, что верхние этажи здесь топит с 19 июня.

«Крышу в рамках капитального ремонта убрали в начале мая, до сих пор нам приходится жить без неё. Проливные дожди идут неделю, все верхние этажи затоплены, мебель и ремонт испорчены. Сегодня замкнуло проводку. Чего, спрашивается, ждём? Когда сгорит этот дом и капремонт делать уже негде делать будет. УК не реагирует, комитет по контролю за капремонтом также не реагирует, ждут материал», — возмутилась горожанка.

Похожая ситуация и в доме по улице Игримская, 36. Подписчица паблика «ЧС Тюмень» рассказала, что в настоящее время здесь затоплен последний этаж.

«Крышу несколько лет назад ремонтировали, но установили на ней антенну МТС, и теперь каждый раз после дождя потоп на весь этаж и всю квартиру. Два раза замыкало от этого провода. УК приезжает, ползает на чердаке, ничего не меняется. Жить в таких условиях невозможно», — написала тюменка.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске из-за дождей затопило детский сад N 15. Он не работает с 20 июня.

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