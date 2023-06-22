В Тюменской области из-за ливней затопило детский сад. Детей отправили по домам

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
По словам одной из родительниц, из-за форс-мажора теперь приходится брать на работе отгул и сидеть дома с ребенком.
«Добрый день. Я родительница детского сада №15. С 20 июня детский сад не работает — затопило. Я из-за этого не могу выйти на работу. Кто мне будет кормить детей? Почему сад не предпринимает меры?», — возмутилась женщина в социальных сетях.
Между тем, сотрудники детсада сообщили «Нашему Городу», что по заявлению родителей могут предоставить места для детей в любом из городских детсадов.
«Пока никто из родителей к нам с такой просьбой не обращался. Места в других дошкольных учреждениях мы можем предоставить. Причем, как по месту жительства, так и по месту работы. Детский сад № 15 пока не работает — в здании ведутся работы по откачке воды и просушивании помещений», — пояснили «Нашему Городу» сотрудники детсада.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за сутки 20 июня выпало более трети нормы месячной нормы осадков. В настоящее время в областной столице ведутся работы по откачке дождевой воды с городских улиц.