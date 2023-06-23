Цифровые решения помогут сохранить экологию Тихоокеанского побережья

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
В рамках сотрудничества будет разработана система автоматического мониторинга ключевых параметров водной среды морской акватории Камчатского края, говорится в подписанном сторонами соглашении о намерениях. Система будет оснащена оптимальным количеством постов мониторинга, многопараметрическими гидрохимическими погружными зондами, устройствами связи и автономным энергоснабжением.
По заданным параметрам платформа сможет выявлять предпосылки возможных природных аварий, в автоматическом режиме передавать данные в структуры органов власти. Платформа будет интегрирована с информационными системами, ситуационными центрами заинтересованных субъектов РФ и федеральных органов исполнительной власти.
Соглашение предусматривает также развитие беспроводных и подводных волоконно-оптических линий связи в регионе для экологического мониторинга Тихоокеанского побережья.
Решения, созданные для экомониторинга, используют региональные власти и промышленные предприятия и в России, и за рубежом. Система мониторинга поможет Правительству Камчатского края отслеживать экологическую обстановку морской акватории в режиме реального времени, анализировать полученные данные и передавать их в профильные службы контролирующих органов. Своевременное выявление отклонений показателей от заданных норм позволит властям оперативно информировать население, проводить мероприятия по устранению природных и техногенных катастроф и минимизировать ущерб от возможных аварий, — сообщил коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов одного из партнеров Правительства Эмин Антонян.
В 2021 году была запатентована платформа партнера Правительства — «МегаФон Экология». Она работает на базе технологии IoT (интернет вещей). Платформа в режиме реального времени собирает, анализирует и передает контролирующим органам данные об объеме и составе промышленных выбросов, а также прогнозирует превышение допустимых значений и рассчитывает потенциальную сумму штрафов. В июне 2022 года решение включено в реестр российского ПО.