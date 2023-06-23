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Цифровые решения помогут сохранить экологию Тихоокеанского побережья

23 июня 2023, 09:23
Партнер Правительства Камчатского края в области обеспечения экологической безопасности морской среды поможет внедрить технологии мониторинга для сохранения и восстановления морской экосистемы, а также предотвращения возможных природных и техногенных катастроф.

В рамках сотрудничества будет разработана система автоматического мониторинга ключевых параметров водной среды морской акватории Камчатского края, говорится в подписанном сторонами соглашении о намерениях. Система будет оснащена оптимальным количеством постов мониторинга, многопараметрическими гидрохимическими погружными зондами, устройствами связи и автономным энергоснабжением.

По заданным параметрам платформа сможет выявлять предпосылки возможных природных аварий, в автоматическом режиме передавать данные в структуры органов власти. Платформа будет интегрирована с информационными системами, ситуационными центрами заинтересованных субъектов РФ и федеральных органов исполнительной власти.

Соглашение предусматривает также развитие беспроводных и подводных волоконно-оптических линий связи в регионе для экологического мониторинга Тихоокеанского побережья.

Решения, созданные для экомониторинга, используют региональные власти и промышленные предприятия и в России, и за рубежом. Система мониторинга поможет Правительству Камчатского края отслеживать экологическую обстановку морской акватории в режиме реального времени, анализировать полученные данные и передавать их в профильные службы контролирующих органов. Своевременное выявление отклонений показателей от заданных норм позволит властям оперативно информировать население, проводить мероприятия по устранению природных и техногенных катастроф и минимизировать ущерб от возможных аварий, — сообщил коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов одного из партнеров Правительства Эмин Антонян.

В 2021 году была запатентована платформа партнера Правительства — «МегаФон Экология». Она работает на базе технологии IoT (интернет вещей). Платформа в режиме реального времени собирает, анализирует и передает контролирующим органам данные об объеме и составе промышленных выбросов, а также прогнозирует превышение допустимых значений и рассчитывает потенциальную сумму штрафов. В июне 2022 года решение включено в реестр российского ПО.

#Анастасия Имамахметова#Тюменская область#Тихий океан#Экология
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