Сбер планирует сохранить дивидендную политику на 50% от чистой прибыли

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Конечно мы планируем сохранить нашу дивидендную политику. Я сейчас не готов анонсировать конкретные цифры в процентах, но мы в нашей среднесрочной стратегии записали, что ориентируемся на 50% от чистой прибыли. Пока обстоятельств, которые не позволят нам это выполнить, нет, — сказал Герман Греф.
Всего на дивидендные выплаты за 2022 год Сбербанк направит рекордные 565 млрд рублей (25 рублей на каждую акцию). Половину этих средств получит государство как контролирующий акционер Сбербанка.