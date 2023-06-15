Банки предлагают расширить программу льготного автокредитования

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Такой шаг сделает приобретение транспортных средств доступнее, в первую очередь — для социальных категорий, заявил заместитель президента — председателя правления банка Анатолий Печатников в рамках ПМЭФ-2023.
Государственная программа автокредитования уже почти 8 лет поддерживает российский автомобильный рынок, стимулируя потребительский спрос на транспортные средства.
Значительную роль в «разгоне» сегмента после ухода западных брендов она сыграла в последний год. В то же время на фоне структурных изменений рынка покупка транспортных средств даже на льготных условиях становится все менее доступной для социальных категорий населения, отметил Анатолий Печатников.
В условиях кардинальной трансформации российский автомобильный рынок столкнулся с дефицитом бюджетных моделей. На этом фоне цены на машины, в том числе реализуемые в рамках госпрограммы, продолжают расти. Если в начале 2023 года новые транспортные средства стоимостью более 2 млн рублей, потенциально попадающие под льготные условия, занимали в наших выдачах всего менее 2%, то сейчас — уже 14%. Это проблема, особенно для социальных категорий, многодетных семей. Нужно поддержать их: расширить госпрограмму новыми категориями заемщиков, увеличить число бюджетных марок, которые производятся при поддержке партнеров из дружественных стран, в первую очередь — Китая. Наконец, критично важно повысить лимит стоимости машин для покупки на льготных условиях, например, с 2 до 2,5-3 млн рублей, — сказал Анатолий Печатников.
Топ-менеджер добавил, что для более прозрачной поддержки населения также целесообразно рассмотреть вопрос о субсидировании ставки автокредита по аналогии с господдержкой рынка ипотеки. Компенсация первого взноса, которую предполагают действующие условия льготной программы, может приводить к завышению стоимости автомобилей со стороны недобросовестных дилеров, что нивелирует ее смысл.