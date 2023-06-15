Банки предлагают расширить программу льготного автокредитования

Значительную роль в «разгоне» сегмента после ухода западных брендов она сыграла в последний год. В то же время на фоне структурных изменений рынка покупка транспортных средств даже на льготных условиях становится все менее доступной для социальных категорий населения, отметил Анатолий Печатников.