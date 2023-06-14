Спрос на камеры видеонаблюдения в Тюменской области к началу лета увеличился в 3 раза

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Камеры видеонаблюдения становятся все более доступными для покупателей. С начала этого года средняя цена устройства снизилась на 15% и по итогам мая составляет 2 918 рублей. При этом производители активно расширяют ассортимент за счет новых решений. Так, например, на российском рынке увеличилось количество беспроводных моделей, работающих без подзарядки до полугода, и камер с искусственным интеллектом, способных распознавать лица, отправлять смс и реализовывать другие сценарии работы.
Бренд Xiaomi остается самым популярным у покупателей — он занимает около 80% продаж всех камер видеонаблюдения. На втором и третьем месте расположились TP-Link и SLS соответственно.
Чтобы дополнительно усилить безопасность своего дома, вместе с камерами россияне приобретают датчики движения. В апреле–мае продажи этих товаров увеличились вдвое по сравнению с прошлым годом. При обнаружении движения датчики могут посылать сигнал владельцу в смартфон или в сочетании с интеллектуальной системой освещения включать свет.
Среди тюменцев наблюдается тренд на активный поиск решений, связанных с обеспечением собственной безопасности и имущества. Так, например, камеры видеонаблюдения успешно ведут круглосуточный контроль придомовой территории 29 многоквартирных домов в одном из крупных микрорайонов Тюмени, обеспечивая безопасность жильцов и, в том числе, детей, которые летом самостоятельно выходят гулять на улицу. Уверена, что с каждым годом спрос на системы безопасности будет только расти, — рассказала директор филиала МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.