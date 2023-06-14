Спрос на камеры видеонаблюдения в Тюменской области к началу лета увеличился в 3 раза

Камеры видеонаблюдения становятся все более доступными для покупателей. С начала этого года средняя цена устройства снизилась на 15% и по итогам мая составляет 2 918 рублей. При этом производители активно расширяют ассортимент за счет новых решений. Так, например, на российском рынке увеличилось количество беспроводных моделей, работающих без подзарядки до полугода, и камер с искусственным интеллектом, способных распознавать лица, отправлять смс и реализовывать другие сценарии работы.