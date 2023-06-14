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Спрос на камеры видеонаблюдения в Тюменской области к началу лета увеличился в 3 раза

14 июня 2023, 07:24
В апреле–мае 2023 года в Тюменской области зафиксирован пик спроса на камеры видеонаблюдения. Продажи увеличились в 3 раза по сравнению с тем же месяцами прошлого года, сообщают аналитики МТС. Основная причина роста — желание россиян обезопасить свое имущество в период отпусков.

Камеры видеонаблюдения становятся все более доступными для покупателей. С начала этого года средняя цена устройства снизилась на 15% и по итогам мая составляет 2 918 рублей. При этом производители активно расширяют ассортимент за счет новых решений. Так, например, на российском рынке увеличилось количество беспроводных моделей, работающих без подзарядки до полугода, и камер с искусственным интеллектом, способных распознавать лица, отправлять смс и реализовывать другие сценарии работы.

Бренд Xiaomi остается самым популярным у покупателей — он занимает около 80% продаж всех камер видеонаблюдения. На втором и третьем месте расположились TP-Link и SLS соответственно.

Чтобы дополнительно усилить безопасность своего дома, вместе с камерами россияне приобретают датчики движения. В апреле–мае продажи этих товаров увеличились вдвое по сравнению с прошлым годом. При обнаружении движения датчики могут посылать сигнал владельцу в смартфон или в сочетании с интеллектуальной системой освещения включать свет.

Среди тюменцев наблюдается тренд на активный поиск решений, связанных с обеспечением собственной безопасности и имущества. Так, например, камеры видеонаблюдения успешно ведут круглосуточный контроль придомовой территории 29 многоквартирных домов в одном из крупных микрорайонов Тюмени, обеспечивая безопасность жильцов и, в том числе, детей, которые летом самостоятельно выходят гулять на улицу. Уверена, что с каждым годом спрос на системы безопасности будет только расти, — рассказала директор филиала МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
#Анастасия Имамахметова#Тюменская область#Общество#Видеосистемы наблюдения
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