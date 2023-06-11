В тобольской «Жемчужине Сибири» сегодня утром искали бомбу

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Сообщение о бомбе, заложенной на территории торгового центра, поступило утром.
«Продавцы пришли на работу, их не пускают. Все кто работает в „Жемчужине Сибири“ стоят на улице. Кто-то сообщил, что в ТРЦ заложена бомба», — сообщили очевидцы в группе Типичный Тобольск.
К счастью, информация о взрывном устройстве оказалось ложной. Уже в 10:15 торгово-развлекательный центр продолжил работу в штатном режиме.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени в многоэтажке по улице Самарцева произошел пожар. Спасателям пришлось эвакуировать 12 человек.