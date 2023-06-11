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В тобольской «Жемчужине Сибири» сегодня утром искали бомбу

11 июня 2023, 07:36
Фото: [II] Типичный Тобольск [unofficial page]

В тобольском ТРЦ сегодня утром искали бомбу

Утро в Тобольске сегодня началось с ЧП — силовики совместно с кинологами искали взрывное устройство в ТРЦ «Жемчужина Сибири».
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Тюмень

Сообщение о бомбе, заложенной на территории торгового центра, поступило утром.

«Продавцы пришли на работу, их не пускают. Все кто работает в „Жемчужине Сибири“ стоят на улице. Кто-то сообщил, что в ТРЦ заложена бомба», — сообщили очевидцы в группе Типичный Тобольск.

К счастью, информация о взрывном устройстве оказалось ложной. Уже в 10:15 торгово-развлекательный центр продолжил работу в штатном режиме.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени в многоэтажке по улице Самарцева произошел пожар. Спасателям пришлось эвакуировать 12 человек.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Тюмень#Тобольск#Тюменская область#Эвакуация
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