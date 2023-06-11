В Тюмени из горящего подъезда многоэтажки эвакуировали 12 человек. Видео

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
В одном из подъездов многоэтажки произошло возгорание. На тушение пожара были направлены семь единиц основной и специальной техники, более двадцати сотрудник пожарно-спасательных подразделений города.
Пожарными было спасено двенадцать жильцов дома. В настоящее время причины возникновения огня выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в доме на улице Ершова в четверг, 8 июня, произошел пожар в квартире.