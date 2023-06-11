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В Тюмени из горящего подъезда многоэтажки эвакуировали 12 человек. Видео

11 июня 2023, 07:13
Фото: 1MI

В Тюмени из горящего подъезда многоэтажки эвакуировали 12 человек

Двенадцать человек спасли тюменские пожарные во время ЧП, случившегося накануне вечером в многоквартирном доме по улице Самарцева, 40.
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Тюмень

В одном из подъездов многоэтажки произошло возгорание. На тушение пожара были направлены семь единиц основной и специальной техники, более двадцати сотрудник пожарно-спасательных подразделений города.

Пожарными было спасено двенадцать жильцов дома. В настоящее время причины возникновения огня выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в доме на улице Ершова в четверг, 8 июня, произошел пожар в квартире.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Тюмень#Тюменская область#Видео
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