Автохам припарковал внедорожник у ресторана на пешеходной улице Дзержинского. Фото

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
По данным подписчиков паблика «ЧС Тюмень», водитель, скорее всего, приехал в ресторан.
«Пешеходная улица Дзержинского сегодня 08.06.23 заехали на личном авто», — отметил тюменец в соцсетях.
Ранее «Наш город» отмечал, что жители домов, расположенных рядом с пешеходным бульваром на улице Дзержинского жалуются на отдыхающих. С наступлением тёплых дней десятки тюменцев устраивают «алкогольные вакханалии» на благоустроенной улице. Местным жителям сложно спать по ночам.