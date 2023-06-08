Автохам припарковал внедорожник у ресторана на пешеходной улице Дзержинского. Фото

Ранее «Наш город» отмечал, что жители домов, расположенных рядом с пешеходным бульваром на улице Дзержинского жалуются на отдыхающих. С наступлением тёплых дней десятки тюменцев устраивают «алкогольные вакханалии» на благоустроенной улице. Местным жителям сложно спать по ночам.