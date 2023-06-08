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Автохам припарковал внедорожник у ресторана на пешеходной улице Дзержинского. Фото

8 июня 2023, 13:11
Фото: Скрин паблика "ЧС Тюмень"

Тюменец припарковал свой джип у ресторана на пешеходной улице Дзержинского

Тюменцы пожаловались на автохама, который решил припарковать свой паркетный внедорожник Honda на пешеходной улице Дзержинского.

По данным подписчиков паблика «ЧС Тюмень», водитель, скорее всего, приехал в ресторан.

«Пешеходная улица Дзержинского сегодня 08.06.23 заехали на личном авто», — отметил тюменец в соцсетях.

Ранее «Наш город» отмечал, что жители домов, расположенных рядом с пешеходным бульваром на улице Дзержинского жалуются на отдыхающих. С наступлением тёплых дней десятки тюменцев устраивают «алкогольные вакханалии» на благоустроенной улице. Местным жителям сложно спать по ночам.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Бизнес#Парковка#Александр Мязин
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