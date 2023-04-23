Цена благоустройства на новом пешеходном бульваре в Тюмени: пьянство и дебош

Новый пешеходный бульвар в Тюмени превратили в место сбора пьяных

Жители домов, расположенных рядом с пешеходным бульваром на улице Дзержинского, вновь жалуются в социальных сетях. Правда, на этот раз не на коммунальные службы, а на отдыхающих.

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