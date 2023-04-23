Цена благоустройства на новом пешеходном бульваре в Тюмени: пьянство и дебош

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 04:40
Updated Сегодня, 04:40
Горожане отмечают, что с наступлением тепла закончилось их спокойствие по ночам.
«Жители дома на Дзержинского, 31, спали по ночам недолго. Сегодня ночью около сотни человек до шести утра устроили алкогольную вакханалию под окнами дома. Люди пили прямо на улице, под дождем. Ни полицию, ни казаков не было видно. Куда людям ещё обращаться, если администрация города их не слышит? Неужели нельзя сделать улицу для гулянья до утра, как в других городах, отдельно от жилых домов?» — возмутились тюменцы в группе «ЧС Тюмень».
В комментариях под опубликованным постом горожане отметили, что это цена за благоустройство.
«Сами же просили, чтобы там закрыли дорогу для водителей. Причем просили не один год. Вот теперь слушайте и не спите. И не важно, закроют бары или нет. Теперь там всегда будет народ гулять до утра», — отметила Любовь П.
Ранее «Наш Город» писал, что жители дома на улице Дзержинского жаловались на затопленный подвал. Горожане отмечали, что боятся того, что их дом может просто сложиться пополам.