Маленький 4-летний тюменец пропал в лесу, его искали всем селом

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Найти его удалось через несколько часов.
«Ребенка искали всем селом, обошли весь лес — безуспешно. Мой племянник, ученик 8 класса города Нефтеюганска, Головкин Егор, тоже не остался равнодушным (гостит у бабушки в деревне), начал поиски одним из первых. После безуспешных попыток, он пошел вдоль берега реки. Все это время он ходил и звал мальчика по имени, пешком прошел около 4х километров, кричал ему. И только около 00:00 часов ночи, он услышал всплески воды, и малыш ему начал откликаться. Мальчика он нашел в обрыве реки», — сообщает подписчик паблика в ВК «ЧП Тюмень».
Мальчик серьёзно не пострадал, но озяб и был ужален крапивой.
Ранее «Наш город» сообщал, что 46-летнего тюменца не могут найти уже больше двух месяцев.