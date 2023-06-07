nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Изображение материала

Маленький 4-летний тюменец пропал в лесу, его искали всем селом

7 июня 2023, 11:17
Фото: Скрин паблика "ЧП Тюмень"

Маленького мальчика искали в тюменском лесу всем селом

Вчера в Викуловском районе разыскивали маленького мальчика. 4-летний ребёнок ушел в лес играя на улице пока папа отвлекся.

Найти его удалось через несколько часов.

«Ребенка искали всем селом, обошли весь лес — безуспешно. Мой племянник, ученик 8 класса города Нефтеюганска, Головкин Егор, тоже не остался равнодушным (гостит у бабушки в деревне), начал поиски одним из первых. После безуспешных попыток, он пошел вдоль берега реки. Все это время он ходил и звал мальчика по имени, пешком прошел около 4х километров, кричал ему. И только около 00:00 часов ночи, он услышал всплески воды, и малыш ему начал откликаться. Мальчика он нашел в обрыве реки», — сообщает подписчик паблика в ВК «ЧП Тюмень».

Мальчик серьёзно не пострадал, но озяб и был ужален крапивой.

Ранее «Наш город» сообщал, что 46-летнего тюменца не могут найти уже больше двух месяцев.

Читайте также:
Пропал человек: 46-летнего тюменца не могут найти уже более двух месяцев
#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Поиск человека#Поиск#Погода
Подпишитесь
Из-за обмеления Туры губернатор Моор ввел режим повышенной готовности
Сегодня, 04:11
«Отбирают квартиры»: застройщик пытается лишить дольщиков прав на купленное жилье
Вчера, 13:09
«От головной боли до комы»: ошибка тюменских врачей стоила жизни отцу троих детей
Вчера, 08:51
Туристов из Тюмени эвакуировали из-за разлившейся реки у базы отдыха около Сочи
Сегодня, 11:01
На службу по контракту в Тюмени берут женщин до 47 лет. Зарплата до 350 тысяч рублей
Сегодня, 10:12
Ко Дню города тюменские власти готовят салюты и концерт
Сегодня, 07:49