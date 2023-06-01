Пропал человек: 46-летнего тюменца не могут найти уже более двух месяцев

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
В последний раз его видели в камуфлированном костюме. Более точной информации про его одежду нет.
Среди характерных примет в ориентировке указаны небольшой рост (165 см), русые волосы, голубые глаза и среднее телосложение.
Всех, кому что-либо известно о нахождении Сергея Федоровича, просят позвонить в ДПСО «ТюменьРегионСпас» — инфоргу поиска Виктории: 8-982-922-78-84. Также можно обратиться по номеру горячей линии бесплатно: 8-800-600-59-52.
Ранее «Наш город» писал, что вчера в реке Тура нашли тело 18-летней девушки, спрыгнувшей с моста Челюскинцев. Его искали более суток.