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Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

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Пропал человек: 46-летнего тюменца не могут найти уже более двух месяцев

1 июня 2023, 13:36
Фото: 1MI

Жителя Тюменского района ищут с 27 марта

Житель села Чикча Тюменского района, 46-летний Энгергальд Сергей Фёдорович, пропал 27 марта 2023 года.

В последний раз его видели в камуфлированном костюме. Более точной информации про его одежду нет.

Среди характерных примет в ориентировке указаны небольшой рост (165 см), русые волосы, голубые глаза и среднее телосложение.

Всех, кому что-либо известно о нахождении Сергея Федоровича, просят позвонить в ДПСО «ТюменьРегионСпас» — инфоргу поиска Виктории: 8-982-922-78-84. Также можно обратиться по номеру горячей линии бесплатно: 8-800-600-59-52.

Ранее «Наш город» писал, что вчера в реке Тура нашли тело 18-летней девушки, спрыгнувшей с моста Челюскинцев. Его искали более суток.

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