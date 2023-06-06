Боец из Тобольска погиб в зоне СВО, ему было 22 года. Фото

Вчера «Наш город» сообщал о гибели ишимцев Залевского Романа и Цветикова Николая (он из ЧВК «Вагнер»). Молодых тюменцев похоронили 31 мая и 5 июня. Известно, что Николай родился 16 августа 1986 года, он учился в Тоболовской школе. В 2004 году был призван на службу в армию России.