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Боец из Тобольска погиб в зоне СВО, ему было 22 года. Фото

6 июня 2023, 14:23
Фото: Скрин "Типичный Тобольск"

22-летний тоболяк скончался в зоне СВО. Фото

Подписчик паблика в ВК сообщил о гибели друга в зоне СВО. Недавно его похоронили.

По данным паблика «Типичгый Тобольск», скончался 22-летний Мамедов Максим.

«Недавно были похороны, ему дали награду посмертно. Похоронили со всеми воинскими почестями», — сообщает подписчик паблика.

Вчера «Наш город» сообщал о гибели ишимцев Залевского Романа и Цветикова Николая (он из ЧВК «Вагнер»). Молодых тюменцев похоронили 31 мая и 5 июня. Известно, что Николай родился 16 августа 1986 года, он учился в Тоболовской школе. В 2004 году был призван на службу в армию России.

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#Общество#Тюменцы#Происшествия#Военные#Военные травмы#Александр Мязин
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