nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:01

Published Сегодня, 17:01

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

Изображение материала

Молодые военные из Ишимского района погибли в зоне СВО. Фото

5 июня 2023, 17:01
Фото: Ишим пере Подслушано

Молодые тюменцы погибли в зоне СВО. Фото

В Ишимском районе простились с двумя бойцами. В зоне СВО погибли Залевский Роман и Цветиков Николай.

По данным паблика «Ишим пере Подслушано», прощание с Романом состоялось 31 мая в соборе города Ишима. Николая Цветкова (боец ЧВК «Вагнера») похоронили 5 июня, об этом сообщили в администрации Ишимского района.

«Николай родился 16 августа 1986 года, учился в Тоболовской школе. В 2004 году был призван на службу в армию. За время её прохождения зарекомендовал себя дисциплинированным и исполнительным военнослужащим», — сообщается в паблике «Ишимский район».

Ранее «Наш город» сообщал, что 38-летний житель Тобольска Андрей Кугаевский погиб в зоне СВО.

#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Погибшие#Военные
Подпишитесь
Леонид Агутин и Тюменский филармонический оркестр выпустят совместный альбом
Сегодня, 13:53
Прыгнул в воду и сломал шею: пьяный 36-летний тюменец пострадал при купании в водоеме
Сегодня, 13:38
Интересные находки в мусоре: горящие угли, футбольная форма и удостоверение француза
Сегодня, 06:17
Все машины в кювете: на тюменской трассе в ДТП пострадали сразу шесть человек. Фото
Сегодня, 12:50
Пятнадцать тюменцев спасли из огня, а вот из воды спасти всех не удалось
Сегодня, 07:21
Видео. «Агрессор на дороге»: «учитель» на Škoda подрезает тюменских автоледи
Сегодня, 09:57