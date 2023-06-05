Молодые военные из Ишимского района погибли в зоне СВО. Фото

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
По данным паблика «Ишим пере Подслушано», прощание с Романом состоялось 31 мая в соборе города Ишима. Николая Цветкова (боец ЧВК «Вагнера») похоронили 5 июня, об этом сообщили в администрации Ишимского района.
«Николай родился 16 августа 1986 года, учился в Тоболовской школе. В 2004 году был призван на службу в армию. За время её прохождения зарекомендовал себя дисциплинированным и исполнительным военнослужащим», — сообщается в паблике «Ишимский район».
Ранее «Наш город» сообщал, что 38-летний житель Тобольска Андрей Кугаевский погиб в зоне СВО.