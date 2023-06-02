Семья медвежат из Вагайского района осваивает новые лесные владения

Ранее «Наш Город» писал, что семья медвежат-сирот вышла к жителям села Дубровное Вагайского района в начале апреля в поисках еды. Выяснилось, что маму-медведицу убили охотники, поэтому малыши остались одни. Было принято решение направить троих медвежат в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. После того, как медвежата научаться самостоятельно жить в дикой природе, их вернут на историческую родину.