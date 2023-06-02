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Семья медвежат из Вагайского района осваивает новые лесные владения

2 июня 2023, 07:46
Фото: 1MI

Семья медвежат из Вагайского района осваивает новый дом

Семья медвежат из Вагайского района продолжает вовсю осваивать свои просторные лесные владение в Центре спасения медвежат-сирот, расположенном в Тверской области.

Тюменские мишки уже полтора месяца живут в новом доме. Большую часть своего времени они предпочитают проводить в играх.

«Ермак, Тайга и Лайма очень игривые медвежьи дети, настолько игривые, что им и неважно с чем играть — с шишкой, камушком, корягой, либо с ухом своего собрата. А еще они очень ловко взбираются на деревья», — рассказывают сотрудники Центра.

По словам работников центра спасения, у Ермака, Тайги и Лаймы все хорошо, они активно растут и у них отменный аппетит, что заметно по округлившимся пузикам, бочкам и сверкающей на солнышке шерстке.

Ранее «Наш Город» писал, что семья медвежат-сирот вышла к жителям села Дубровное Вагайского района в начале апреля в поисках еды. Выяснилось, что маму-медведицу убили охотники, поэтому малыши остались одни. Было принято решение направить троих медвежат в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. После того, как медвежата научаться самостоятельно жить в дикой природе, их вернут на историческую родину.

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#Валентина Бурнашева
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