Семья медвежат из Вагайского района осваивает новые лесные владения

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Тюменские мишки уже полтора месяца живут в новом доме. Большую часть своего времени они предпочитают проводить в играх.
«Ермак, Тайга и Лайма очень игривые медвежьи дети, настолько игривые, что им и неважно с чем играть — с шишкой, камушком, корягой, либо с ухом своего собрата. А еще они очень ловко взбираются на деревья», — рассказывают сотрудники Центра.
По словам работников центра спасения, у Ермака, Тайги и Лаймы все хорошо, они активно растут и у них отменный аппетит, что заметно по округлившимся пузикам, бочкам и сверкающей на солнышке шерстке.
Ранее «Наш Город» писал, что семья медвежат-сирот вышла к жителям села Дубровное Вагайского района в начале апреля в поисках еды. Выяснилось, что маму-медведицу убили охотники, поэтому малыши остались одни. Было принято решение направить троих медвежат в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области. После того, как медвежата научаться самостоятельно жить в дикой природе, их вернут на историческую родину.