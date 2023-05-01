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Медвежата из Вагайского района переехали в новый дом. Видео

1 мая 2023, 04:10
Фото: 1MI

Тюменским медвежатам отвели лесные владения в Центре спасения

Тюменские медвежата Ермак, Тайга и Лайма обосновались в лесных владениях Центра спасения медвежат-сирот.
Сюжет
Тюмень
Видео: 1MI

Переезд состоялся на второй день после приезда в Центр. Семейство перевозили на спецавтомобиле. Перед отправкой в лес малыши были тщательно осмотрены и взвешены. Первые сутки тройняшки обживались и привыкали к своему новому домику-берлоге. А вот уже на следующий день медвежье семейство начало осваивать новую территорию.

Ранее «Наш Город» писал, что семья медвежат-сирот вышла к жителям села Дубровное (Вагайский район)в поисках еды. Тюменцы предположили, что медведица была убита во время охоты, поэтому малыши остались одни.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Медведи#Животные#Тюмень#Тюменская область#Видео
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