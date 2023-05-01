Медвежата из Вагайского района переехали в новый дом. Видео

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Переезд состоялся на второй день после приезда в Центр. Семейство перевозили на спецавтомобиле. Перед отправкой в лес малыши были тщательно осмотрены и взвешены. Первые сутки тройняшки обживались и привыкали к своему новому домику-берлоге. А вот уже на следующий день медвежье семейство начало осваивать новую территорию.
Ранее «Наш Город» писал, что семья медвежат-сирот вышла к жителям села Дубровное (Вагайский район)в поисках еды. Тюменцы предположили, что медведица была убита во время охоты, поэтому малыши остались одни.