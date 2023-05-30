Прокуратура отказалась проводить мероприятия по факту загадочной смерти мужчины

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Тосэ Ядне умер при неустановленных обстоятельствах в феврале 2021 года в селе Антипаюта. Сначала уголовное дело по этому факту отказались возбуждать, позже после многочисленных жалоб и подключения юриста, оно все же было заведено, однако местные сотрудники отказывают проводить оперативно-розыскные мероприятия. Дочь погибшего направляла ходатайство о проведении комплекса мероприятий.
«Пришел новый ответ из прокуратуры Тазовского района — ОРМ проводить не хотят», — рассказал «Нашему городу» юрист Алексей Григорьев, представляющий интересы девушки.
В ответе от прокуратуры было указано, что в ходе проверки было установлено, что нарушения, изложенные в жалобе, субъектом оперативно-розыскной деятельности устранены, «в связи с чем оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется».
Дочь Тосэ Ядне и юриста ответ возмущает, так как правоохранители до сих пор не допросили участников застолья, после которого мужчина погиб. Также до сих пор не были даже запрошены записи с местных видеокамер.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что источник редакции, проживающий в селе Антипаюта, рассказал, проходя мимо местного полицейского участка, он якобы видел, как за столом вместе с участковым, которому поручено это дело, сидели мужчины, которые принимали участие в последнем застолье Тосэ Ядне.