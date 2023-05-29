«Бросили на дороге умирать»: силовики отказываются расследовать загадочную смерть

Допускается, что на том праздновании дня рождения, могла произойти потасовка, в ходе которой погибший и мог получить травмы, отраженные в экспертизе. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию, необходимо провести полноценное расследование с допросом свидетелей и изучением записей с видеокамер. Однако правоохранители Тазовского района до сих пор не могут предоставить результаты этой работы, а дело все еще числится приостановленным. Юрист и дочь погибшего написали уже несколько десятков жалоб на работу правоохранителей. Но, как сказал юрист, «создается впечатление, что им все равно».