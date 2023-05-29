«Бросили на дороге умирать»: силовики отказываются расследовать загадочную смерть

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Хронологию событий ночи, когда Тосэ Ядне погиб, частично восстановила его дочь. Она пояснила, что 20 февраля 2021 года около 12 часов дня ее отец отправился к своему товарищу Мухтару Гусебову в балок в селе Антипаюта на празднования дня рождения.
В 17:00 Тосэ Ядне ушел из балка и вернулся туда лишь к 22:00. Предположительно, он все это время находился в магазине «Ямал», где проводил время с Сергеем Яром. Отметим, что в заведении имеется камера видеонаблюдения. После того как мужчина вернулся в балок, он разделся и лег спать.
Позже его обмороженное тело найдут на улице Буровиков, на мужчине — куртка с вывернутыми рукавами, 4 ребра переломаны. Экспертиза покажет, что смерть наступила в результате обморожения.
Информация произошедшем поступит правоохранителям, которые выпишут постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 112 УК РФ — причинение вреда здоровью средней тяжести из-за отсутствия события преступления. Также будет отказано в возбуждении дела по статье 264 УК РФ, подразумевающей наказание за травмирование человека при ДТП.
Таким образом правоохранители утвердили версию событий, в которой мужчина сам вышел на дорогу, был сбит автомобилем, после чего замерз насмерть. Уголовное дело по 264 статье в этом случае возбудить нельзя, ведь переломы ребер — это травма средней тяжести, а под указанную статью попадают только тяжелые случаи. А потому заводится только «административка», которая отправляется в производство.
Однако дочь погибшего этой отпиской и версией недовольна, требуя проведения полноценного расследования и восстановление полной хронологии событий, она обращается к юристу Алексею Григорьеву. Ведь девушка знает детали, которые силовики не учли или не захотели учитывать.
Девушка со своим представителем Григорьевым пишет жалобу на отказ в возбуждении дела. Прокуратура его поддерживает, после чего дело все же возбуждают. Однако уже через 2 месяца его приостанавливают.
«Тогда девушка просит ознакомит ее с материалами дела, так как имеет на это право. Ей назначили время, но все, что она смогла увидеть — свои показания и документ о том, что она может представлять интересы отца. Позже мы выясняем, что участники празднования дня рождения, сотрудники магазина и другие возможные свидетели вовсе не были опрошены, даже записи с видеокамер не были запрошены, не говоря уже о записи телефонных разговоров Тосэ Ядне в тот день», — рассказал «Нашему городу» Алексей Григорьев.
В связи с этим было написано ходатайство о допросе всех, с кем Тосэ Ядне мог контактировать в тот день, а также на изучение материалов с камер видеонаблюдения. Но есть и другой интересный поворот — источник редакции, проживающий в селе, рассказал, проходя мимо местного полицейского участка, он якобы видел, как за столом вместе с участковым, которому поручено это дело, сидели мужчины, которые принимали участие в последнем застолье Тосэ Ядне.
«Они сидели и выпивали, это было вскоре после произошедшего. Не буду ничего утверждать, но выглядело это очень странно. Что все они могли там делать?», — задается вопросом источник.
Юрист задается вопросом, почему правоохранители вовсе не стали рассматривать статью об оставлении человека в опасности. Ведь мужчину бросили на дороге без возможности передвигаться на крайнем севере.
«Я разговаривал с медиками, чтобы узнать, можно ли при переломе 4 ребер как-то вообще передвигаться. Мне сказали, что, скорее всего, человек задыхался и не имел возможности нормального передвижения, еще он находился в состоянии алкогольного опьянения, что усугубляло ситуацию», — говорит юрист.
Судмедэксперты, которых, по жалобе юриста, дважды просили составить заключение на травмы, полученные погибшим, указали, что на теле зафиксированы также ссадины, кровоподтеки, а перелом грудной клетки наступил в результате сдавливающего движения массивного тупого предмета с преобладающей контактной поверхностью.
Юрист убежден, что эти заключения не совсем объективны и могут быть написаны для того, чтобы подвести дело к первоначальной версией с ДТП, ведь в этом случае затраты на расследование минимальные и никто из участников того пиршества не получит наказание.
«На то, что человека бросил в беспомощном состоянии — фиолетово. То есть вопрос о том, мог ли он передвигаться вообще не рассматривался. Это крайний север, человек был найден далеко от дома. В экспертизе пишут, что переломы наступили, предположительно, „в результате наката колеса, но это нужно не принимать ошибочно за переезд“. В таком случае версий можно придумать множество, его также могли бревном ударить и придавить», — рассуждает Григорьев.
Допускается, что на том праздновании дня рождения, могла произойти потасовка, в ходе которой погибший и мог получить травмы, отраженные в экспертизе. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию, необходимо провести полноценное расследование с допросом свидетелей и изучением записей с видеокамер. Однако правоохранители Тазовского района до сих пор не могут предоставить результаты этой работы, а дело все еще числится приостановленным. Юрист и дочь погибшего написали уже несколько десятков жалоб на работу правоохранителей. Но, как сказал юрист, «создается впечатление, что им все равно».
В распоряжении редакции имеется комплект документов, в числе которых жалобы заявителя и заключения экспертов. «Наш город» направил официальный запрос в прокуратуру ЯНАО.