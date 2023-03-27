Когда он умирал персонал заведения просил деньги за ужин

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
В субботу в тюменском паблике появилось сообщение о том, что возле ресторана скончался мужчина. С редакцией связалась женщина, принимавшая участие в оказании первой помощи. По ее словам, во время деловой встречи посетителю стало плохо, он вышел на улицу и начал задыхаться. Следом вышла сама свидетельница происшествия, которая и предала эту историю огласке.
«В 18:36 мы вызвали скорую. Вызов принял оператор. Было сказано, что не может стоять, посинели руки, не может дышать, наверное инфаркт. Принесли ему воды, стул, плед, пытались посадить, уложить, ему было хуже. Сбегали в аптеку, прибежал молодой человек с тонометром, снова позвонили в скорую, озвучив симптомы, что стало намного хуже, третий человек позвонил, сказав, что кровь идёт изо рта. С 18:36 до 18:51 мы звонили и торопили. Скорая приехала через 22 минуты, забрала молодого человека в реанимационное отделение», — такое сообщение появилось в одном из тюменских пабликов «Вконтакте».
Еще один из очевидцев, который находился в тот момент в ресторане говорит, что понять сразу же насколько плохо Алексею было трудно.
«Мы не знаем как долго Алексей стоял, пока я не обратил внимание. И я даже не сразу понял, что с человеком не все в порядке, вернее со стороны могло показаться, что стоит пьяный», — написал в комментарии Иван.
Состояние 40-летнего Алексея, как утверждают очевидцы, ухудшалось с каждой минутой. Как рассказала очевидица Эля, ей пришлось просить помощи не только у посетителей и персонала ресторана, но и в соседней аптеке. По словам тюменки, мужчина был трезв, не курил. Всего спасали тюменца 11 человек. Это члены семьи Эли, которые тоже пришли пообедать в ресторан.
Тюменку особенно поразило, что пока все старались помочь умирающему, официантка беспокоилась только об оплате счета. Этот момент Эля в своем комментарии редакции отметила несколько раз. Также по ее словам, персонал игнорировал происходящее, не предложив никакой помощи.
«Они не попытались его отвести в какой-то закуток. Понимаете, его нужно было раздеть, чтобы он мог дышать. Тогда ему было бы легче. Сотрудники никак не отреагировали, что их гостю стало плохо. Не было аптечки. Официант беспокоилась, что заказ не будет оплачен. Помогала только гардеробщица, она вынесла на улицу плед и стул. И постоянно выходила посмотреть все ли в порядке, не нужна ли еще помощь. Ей за это отдельное спасибо. Остальные сотрудники не предложили даже вызвать скорую», — сообщила тюменка.
На протяжении всего времени ожидания бригады скорой помощи, очевидцы пытались хоть как-то помочь тюменцу.
«Я сама лично забегала в зал ресторана и кричала: „Есть ли медики, есть ли кто с медицинским образованием? Помогите, на улице человеку плохо“», — добавляет Эля.
Но персонал и посетители проявили равнодушие. Кроме того, как отмечено свидетельницей происшествия, в ресторане было очень душно. Кондиционер работал плохо.
Также очевидица рассказала, что все это время она и члены ее семьи его держали, чтобы он не упал, ослабили ремень, а фармацевт из соседней аптеки измерил давление и еще раз вызвал скорую. До приезда бригады они не переставая говорили с Алексеем, чтобы он не потерял сознание.
«Мы до последнего его спрашивали, есть ли у тебя жена, дети, любишь ли ты конфеты. Всякую ерунду, лишь бы он дышал и говорил. Потом, когда его уже положили на каталку он сказал: „Я умираю, спасибо, я умираю“», — рассказала корреспонденту «Наш город» женщина.
Как сообщает издание «Вслух.ру» директор по маркетингу сети ресторанов Ксения Голунова опровергла отсутствие аптечки. Также в официальном комментарии утверждается, что первая помощь пострадавшему была оказана. Что же касаемо неоплаченного счета, то об этом и речи быть не могло, так как блюда еще не были вынесены, Алексей и его коллеги только успели сделать заказ.
Когда скорая прибыла на место, Алексея транспортировали в больницу, где он по дороге скончался.
«Вызов поступил 25 марта в 18:39, принят диспетчером в экстренной форме, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 18:59. Во время транспортировки в стационар у пациента остановилось сердце, медики сразу приступили к сердечно-легочной реанимации, но, к сожалению, спасти его не удалось», — прокомментировали изданию «Наш город» в областном Департаменте здравоохранения.
Редакция «Наш город» приносит искренние соболезнования родным и близким Алексея.