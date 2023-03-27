Когда он умирал персонал заведения просил деньги за ужин

Также очевидица рассказала, что все это время она и члены ее семьи его держали, чтобы он не упал, ослабили ремень, а фармацевт из соседней аптеки измерил давление и еще раз вызвал скорую. До приезда бригады они не переставая говорили с Алексеем, чтобы он не потерял сознание.