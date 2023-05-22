Пятилетний тюменец скончался в пожаре из-за акустической колонки

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня пожарные остановили распространение огня на улице Холодильная, 22. Его площадь составила 200 квадратных метров, о пострадавших не сообщается. На место происшествия прибыли 4 единицы техники и 16 сотрудников пожарно-спасательных подразделений.