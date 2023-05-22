Пятилетний тюменец скончался в пожаре из-за акустической колонки

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Возгорание произошло в двухэтажном жилом доме.
«Предполагаемой причиной пожара послужил аварийный режим работы акустической колонки», - сообщили представители МЧС.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня пожарные остановили распространение огня на улице Холодильная, 22. Его площадь составила 200 квадратных метров, о пострадавших не сообщается. На место происшествия прибыли 4 единицы техники и 16 сотрудников пожарно-спасательных подразделений.