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Пятилетний тюменец скончался в пожаре из-за акустической колонки

22 мая 2023, 10:32
Фото: 1MI

В Увате пятилетний ребенок скончался в пожаре из-за акустической колонки

Ночью в понедельник в Увате погиб пятилетний ребёнок. По данным МЧС по Тюменской области, в квартире загорелась акустическая колонка.

Возгорание произошло в двухэтажном жилом доме.

«Предполагаемой причиной пожара послужил аварийный режим работы акустической колонки», - сообщили представители МЧС.

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня пожарные остановили распространение огня на улице Холодильная, 22. Его площадь составила 200 квадратных метров, о пострадавших не сообщается. На место происшествия прибыли 4 единицы техники и 16 сотрудников пожарно-спасательных подразделений.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Ребенок
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