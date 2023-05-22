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Пожар случился сегодня в центре города

22 мая 2023, 09:54
Фото: 1MI

Тюменцы сообщили о пожаре на улице Холодильной

Подписчики паблика «ЧС Тюмень» сегодня днем сообщили о пожаре по адресу Холодильная, 22.

В ГУ МЧС по Тюменской области «Нашему городу» рассказали, что сообщение о пожаре поступило сегодня в 12.14.

На место происшествия прибыли 4 единицы техники и 16 сотрудников пожарно-спасательных подразделений.

Пожарные остановили распространение огня. Пожар был ликвидирован к 13.00. По предварительным данным, его площадь составила 200 квадратных метров.

Пострадавших нет, причина происшествия устанавливается

Ранее «Наш город» писал, что на тушение пожаров в Тюменской области из резервного фонда регионального правительства потратили уже более 800 млн рублей.

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#Елена Чебоксарова#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Происшествия#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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