Пожар случился сегодня в центре города

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
В ГУ МЧС по Тюменской области «Нашему городу» рассказали, что сообщение о пожаре поступило сегодня в 12.14.
На место происшествия прибыли 4 единицы техники и 16 сотрудников пожарно-спасательных подразделений.
Пожарные остановили распространение огня. Пожар был ликвидирован к 13.00. По предварительным данным, его площадь составила 200 квадратных метров.
Пострадавших нет, причина происшествия устанавливается
Ранее «Наш город» писал, что на тушение пожаров в Тюменской области из резервного фонда регионального правительства потратили уже более 800 млн рублей.