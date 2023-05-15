203 пожара было зарегистрировано в Тюменской области за неделю

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
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Updated Сегодня, 04:35
Также 33 раза сотрудники МЧС по Тюменской области выезжали для ликвидации последствий ДТП на дорогах региона.
«Уважаемые жители и гости Тюменской области, соблюдайте правила пожарной безопасности! При обнаружении пожара или признаков горения — незамедлительно сообщите об этом по телефонам вызова экстренных служб 112», — передают тюменцам сотрудники МЧС.
При возникновении любого пожара всегда проводится проверка, в ходе которой выявляются причины возгорания. Если будет установлено, что причиной огня стал человек, то в зависимости от характера нарушений и их последствий лицо понесет дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.
Так, в Тюменской области уже смогли найти виновных в возгораниях, зафиксированных в Аромашевском районе. Причину удалось найти быстро благодаря прокурорской проверке.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня в Тюменской области действуют 8 лесных пожаров, 5 из которых локализованы.