nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

Изображение материала

203 пожара было зарегистрировано в Тюменской области за неделю

15 мая 2023, 04:33
Фото: 1MI
За неделю в Тюменской области произошло 203 пожара, одного человека пришлось спасать

За неделю в Тюменской области произошло 203 пожара, одного человека пришлось спасать

Пятерых тюменцев необходимо было эвакуировать из зон ЧС. Также одному человеку понадобилась срочная помощь спасателей, которых 203 раза выезжали на тушение техногенных пожаров.

Также 33 раза сотрудники МЧС по Тюменской области выезжали для ликвидации последствий ДТП на дорогах региона.

«Уважаемые жители и гости Тюменской области, соблюдайте правила пожарной безопасности! При обнаружении пожара или признаков горения — незамедлительно сообщите об этом по телефонам вызова экстренных служб 112», — передают тюменцам сотрудники МЧС.

При возникновении любого пожара всегда проводится проверка, в ходе которой выявляются причины возгорания. Если будет установлено, что причиной огня стал человек, то в зависимости от характера нарушений и их последствий лицо понесет дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

Так, в Тюменской области уже смогли найти виновных в возгораниях, зафиксированных в Аромашевском районе. Причину удалось найти быстро благодаря прокурорской проверке. 

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня в Тюменской области действуют 8 лесных пожаров, 5 из которых локализованы.

Читайте также:
Тюменские пожары уже видят из космосаПенсионерки борются с пожарами в Тюменской области
#Алиса Вернер#Пожар
Подпишитесь
Из тюменских колоний отобрали десятки заключенных для отправки на СВО
Вчера, 11:44
«Экологичное строительство»: как застройщики заботятся о нашем будущем
12 мая 09:12
Тюменские компании и проектный институт попали под санкции Зеленского
13 мая 03:41
Молитвы о дожде пока не помогли: прогноз погоды на понедельник
Сегодня, 02:00
В память о тюменском коте-пожарном в МЧС сформировали первый кошачий отряд Семенычи
13 мая 06:42
Лишают сна: Виталий Бережной пожаловался на пытки в московском СИЗО
13 мая 04:14