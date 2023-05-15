203 пожара было зарегистрировано в Тюменской области за неделю

При возникновении любого пожара всегда проводится проверка, в ходе которой выявляются причины возгорания. Если будет установлено, что причиной огня стал человек, то в зависимости от характера нарушений и их последствий лицо понесет дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.