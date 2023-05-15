«Класс опасности — высокий»: в лесах сейчас действуют 8 пожаров

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
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Updated Сегодня, 03:22
В департаменте лесного хозяйства сообщили, что на сегодняшний день в лесах региона зафиксировано 8 активных пожаров, 5 из них уже удалось локализовать.
«15 мая в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень)», — сообщают в департаменте.
Аналогичная ситуация прогнозируется специалистами на ближайшие 2 дня. В сложившейся ситуации, необходимо соблюдать условия особого противопожарного режима и не посещать леса региона, а тем более — не использовать открытый огонь в районах лесных массивов.
За причастность к возникновению пожара предусмотрена административная ответственность, а сумма штрафа будет варьироваться от поврежденной площади леса. Вдобавок, при гибели животных, виновник также будет обязан компенсировать утрату фауны.
Ранее «Наш город» сообщал о том, какие животные смогут выжить в лесу при пожаре и как нынешняя обстановка скажется на популяциях краснокнижных животных.