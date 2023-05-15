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«Класс опасности — высокий»: в лесах сейчас действуют 8 пожаров

15 мая 2023, 03:20
Фото: nashgorod.ru
В Тюменской области действуют 8 лесных пожаров, 2 из них локализованы

В Тюменской области действуют 8 лесных пожаров, 2 из них локализованы

За минувшие сутки огнеборцы сумели ликвидировать 2 лесных пожара на площади 412,2 га. Однако был зафиксирован и новый лесной пожар, площадь которого пока неизвестна.

В департаменте лесного хозяйства сообщили, что на сегодняшний день в лесах региона зафиксировано 8 активных пожаров, 5 из них уже удалось локализовать.

«15 мая в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень)», — сообщают в департаменте.

Аналогичная ситуация прогнозируется специалистами на ближайшие 2 дня. В сложившейся ситуации, необходимо соблюдать условия особого противопожарного режима и не посещать леса региона, а тем более — не использовать открытый огонь в районах лесных массивов.

За причастность к возникновению пожара предусмотрена административная ответственность, а сумма штрафа будет варьироваться от поврежденной площади леса. Вдобавок, при гибели животных, виновник также будет обязан компенсировать утрату фауны.

Ранее «Наш город» сообщал о том, какие животные смогут выжить в лесу при пожаре и как нынешняя обстановка скажется на популяциях краснокнижных животных.

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