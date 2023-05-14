Пенсионерки борются с пожарами в Тюменской области

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Масхуда Давлетшина является тимлидером проекта «Бабушки особого назначения», в рамках которого организовано данное мероприятие. Она рассказала, что тюменцы не проходят мимо, они приветливы и общительны.
Заинтересованные пожилые люди могут примкнуть к рядам активистов. Авторы инициативы сообщают, что для этого им нужно позвонить по номеру 51-77- 05.
Ранее «Наш город» писал, что после пожара в селе Салаирка пропал 64-летний мужчина.