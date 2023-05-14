nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Изображение материала

Пенсионерки борются с пожарами в Тюменской области

14 мая 2023, 14:19
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские бабушки включились в работу по профилактике пожаров

Тюменские пенсионерки вышли на улицы с листовками, чтобы напомнить горожанам про требования к пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Масхуда Давлетшина является тимлидером проекта «Бабушки особого назначения», в рамках которого организовано данное мероприятие. Она рассказала, что тюменцы не проходят мимо, они приветливы и общительны.

Заинтересованные пожилые люди могут примкнуть к рядам активистов. Авторы инициативы сообщают, что для этого им нужно позвонить по номеру 51-77- 05.

Ранее «Наш город» писал, что после пожара в селе Салаирка пропал 64-летний мужчина.

Читайте также:
В Тюменской области ищут пенсионера,. Он пропал после пожара в селе Салаирка
#Елена Чебоксарова#Пенсионеры#Особый противопожарный режим#Режим ЧС#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
Подпишитесь
«Может ты меня сразу застрелишь»: убийцу младенца приговорили к 20 годам колонии
12 мая 08:11
«Экологичное строительство»: как застройщики заботятся о нашем будущем
12 мая 09:12
Тюменские компании и проектный институт попали под санкции Зеленского
Вчера, 03:41
Долгожданные дожди ожидают в Тюмени только к концу следующей недели
12 мая 17:21
В память о тюменском коте-пожарном в МЧС сформировали первый кошачий отряд Семенычи
Вчера, 06:42
Лишают сна: Виталий Бережной пожаловался на пытки в московском СИЗО
Вчера, 04:14