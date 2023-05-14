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В Тюмени установится жаркая погода после 20 мая

14 мая 2023, 04:21

В Тюмени потеплеет к третьей декаде мая

В Тюменской области теплая погода установится после 20 мая. По прогнозам Гисметео, на ближайшее неделе температура воздуха ночью будет составлять -1…+7, днем +16…+19.
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Тюмень

20 и 21 мая столбики термометров поднимутся в дневные часы до +24…+26. При этом осадков не ожидается.

22 мая немного похолодает — ночью температура воздуха составит +9…+12, днем +20…+21. Аналогичная погода сохранится до конца месяца. По прогнозам синоптиков, небольшие дожди ожидаются только 27 и 31 мая.

Начало июня в этом году будет дождливым и прохладным. В первую неделю летнего месяца термометры не поднимутся выше +7…+20.

#Тюмень#Погода#Погода в Тюмени#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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