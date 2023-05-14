В Тюмени установится жаркая погода после 20 мая

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
20 и 21 мая столбики термометров поднимутся в дневные часы до +24…+26. При этом осадков не ожидается.
22 мая немного похолодает — ночью температура воздуха составит +9…+12, днем +20…+21. Аналогичная погода сохранится до конца месяца. По прогнозам синоптиков, небольшие дожди ожидаются только 27 и 31 мая.
Начало июня в этом году будет дождливым и прохладным. В первую неделю летнего месяца термометры не поднимутся выше +7…+20.