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Курьер справил нужду в одном из подъездов жилого дома

12 мая 2023, 08:36
Фото: 1MI

Тюменцы сообщили, что сотрудник курьерской службы доставки помочился в подъезде

Курьер привез заказ одному из жильцов многоквартирного дома и на выходе решил помочиться в подъезде. Местные жители сообщили об этом в паблике «ЧС Тюмень».

Очевидцы записали на видео, как молодой человек совершает административное правонарушение, и разместили его в социальных сетях. Поступок курьера вызвал негодование у подписчиков паблика.

«Вообще не понимаю, как можно додуматься сходить в туалет в подъезде, ну, если придавило сильно, на улице можно в любом районе найти какой-нибудь куст на крайний случай», — написал один из комментаторов.

Жильцам дома посоветовали срочно найти этого человека. Тюменцы считают, что его нельзя оставлять безнаказанным.

Ранее «Наш город» писал, что на днях в социальной сети Вконтакте местные жители пожаловались на поведение мужчины в форме пожарного, который плевался и разбрасывал пиццу в лифте одного из жилых домов. За это сотрудник МЧС был уволен.

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#Елена Чебоксарова#Правонарушение#Хулиганство#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Жалоба
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