Курьер справил нужду в одном из подъездов жилого дома

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
Очевидцы записали на видео, как молодой человек совершает административное правонарушение, и разместили его в социальных сетях. Поступок курьера вызвал негодование у подписчиков паблика.
«Вообще не понимаю, как можно додуматься сходить в туалет в подъезде, ну, если придавило сильно, на улице можно в любом районе найти какой-нибудь куст на крайний случай», — написал один из комментаторов.
Жильцам дома посоветовали срочно найти этого человека. Тюменцы считают, что его нельзя оставлять безнаказанным.
Ранее «Наш город» писал, что на днях в социальной сети Вконтакте местные жители пожаловались на поведение мужчины в форме пожарного, который плевался и разбрасывал пиццу в лифте одного из жилых домов. За это сотрудник МЧС был уволен.