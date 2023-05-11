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Сотрудника МЧС в Тюмени уволили после видео, где он кидался пиццей в лифте

11 мая 2023, 11:52
Фото: МЧС

В Тюмени уволили пожарного после видео, где он кидался пиццей в лифте

В Тюмени сегодня ночью в социальной сети был распространен видеоролик, демонстрирующий непристойное поведение мужчины в форме МЧС, в лифте дома одного из ЖК.
«Вот как сотрудник МЧС ведёт себя в нерабочее время». — сообщил автор видео.

На видеокадрах видно что мужчина разбрасывает по лифту куски пиццы, плюется, в том числе на объектив установленной камеры.

Видео: ЧС Тюмень

В комментариях тюменцы предположили, что это похоже на постановку.

«Форму можно в любом военторге купить. Были же видео с полицейскими подобные. Не хочется верить, что это реальный сотрудник МЧС», — отметил Владимир К.
«Настоящий сотрудник МЧС сейчас тушит пожары и спасает жизни, а не гадит», — подчеркнул Эдуард М.

Между тем в МЧС сообщили, что данный мужчина действительно является сотрудником МЧС. Была проведена проверка, по результатам которой принято решение об его увольнении из рядов МЧС России в связи с совершенным проступком, порочащим честь сотрудника федеральной противопожарной службы.

В настоящее время уже бывший сотрудник МЧС раскаялся в содеянном, привел в надлежащий вид лифтовое имущество. Руководство областного главка МЧС приносит извинения за проступок представителя ведомства, и заверяет, что единичный случай подобного поведения не должен бросать тень на остальных сотрудников службы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области действуют 8 лесных пожаров площадью 4,3 тысячи гектаров и 11 ландшафтных пожаров площадью 1,39 тысяч гектаров. Борьбу с огнем ведут около 1 тысячи человек.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#МЧС#Сотрудники МЧС#Инцидент#Увольнение#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область#Видео
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