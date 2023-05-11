Сотрудника МЧС в Тюмени уволили после видео, где он кидался пиццей в лифте

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
«Вот как сотрудник МЧС ведёт себя в нерабочее время». — сообщил автор видео.
На видеокадрах видно что мужчина разбрасывает по лифту куски пиццы, плюется, в том числе на объектив установленной камеры.
В комментариях тюменцы предположили, что это похоже на постановку.
«Форму можно в любом военторге купить. Были же видео с полицейскими подобные. Не хочется верить, что это реальный сотрудник МЧС», — отметил Владимир К.
«Настоящий сотрудник МЧС сейчас тушит пожары и спасает жизни, а не гадит», — подчеркнул Эдуард М.
Между тем в МЧС сообщили, что данный мужчина действительно является сотрудником МЧС. Была проведена проверка, по результатам которой принято решение об его увольнении из рядов МЧС России в связи с совершенным проступком, порочащим честь сотрудника федеральной противопожарной службы.
В настоящее время уже бывший сотрудник МЧС раскаялся в содеянном, привел в надлежащий вид лифтовое имущество. Руководство областного главка МЧС приносит извинения за проступок представителя ведомства, и заверяет, что единичный случай подобного поведения не должен бросать тень на остальных сотрудников службы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области действуют 8 лесных пожаров площадью 4,3 тысячи гектаров и 11 ландшафтных пожаров площадью 1,39 тысяч гектаров. Борьбу с огнем ведут около 1 тысячи человек.