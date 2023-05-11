Сотрудника МЧС в Тюмени уволили после видео, где он кидался пиццей в лифте

Между тем в МЧС сообщили, что данный мужчина действительно является сотрудником МЧС. Была проведена проверка, по результатам которой принято решение об его увольнении из рядов МЧС России в связи с совершенным проступком, порочащим честь сотрудника федеральной противопожарной службы.