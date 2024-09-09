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Правонарушение

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2024
Осужденный оштрафован за татуировку
Отбывающий наказание мужчина получил штраф за татуировку с символами «А.У.Е»*
9 сентября, 05:05
2023
В Тюмени неизвестные забросили два коктейля Молотова в магазин в многоэтажном доме
Жители Тюмени просят городские власти усилить меры безопасности в городе. В частности, установить камеры видеонаблюдения во всех районах областной столицы.
1 июля 2023, 11:39
Большинство тюменцев считают, что местных жителей надо штрафовать за плевки
Тюменцы выступили за то, чтобы людей, оставляющих плевки в общественных местах, штрафовали.
29 июня 2023, 16:04
На общественном пляже в Тюмени бегает обнажённый мужчина
Тюменцы сообщают, что на общественном пляже на берегу озера Андреевское уже не первый год бегает голый мужчина.
29 июня 2023, 02:05
Пьяные тюменцы справили нужду под окнами дома и хотели побить недовольных жильцов
Пьяные посетители круглосуточного магазина на Монтажников, 41, решили справить нужду прямо под окнами многоквартирного дома.
9 июня 2023, 09:05
Полуголую девушку заметили на самокате
Одна из девущек каталась сегодня на самокате по городу в нижнем белье. Об этом сообщили в паблике «Подслушано у водителей и автолюбителей Тюмени».
3 июня 2023, 15:00
Тюменские автоинспекторы наказали сразу трех любителей езды «по встречке»
В Тюмени в период с 7 по 8 апреля 2023 года оштрафовали сразу трех любителей езды «по встречке»: 43-летнего водителя автомобиля «Nissan Terrano», 33-летнего водителя « Toyota Camry» и 43-летнего мужчину, находящегося за рулём «RAM 1500». Об этом сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.
10 апреля 2023, 14:18
2022
Тюменский водитель маршрутки называет русских фашистами
В паблике «ЧС Тюмень» социальной сети Вконтакте был опубликован пост от подписчика. Тюменец рассказал о невменяемом поведении водителя 65-й маршрутки.
3 декабря 2022, 15:33

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