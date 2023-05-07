На Тюменскую область в ближайший час обрушится ураганный ветер скоростью до 27 м/с

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
По данным департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, непогода сохранится до конца дня 7 мая и в первую половину ночи 8 мая.
По прогнозам синоптиков, сегодня вечером в Тюмени возможны кратковременные дожди. В понедельник, 8 мая, ожидается солнечная и сухая погода. Скорость ветра до 6,6 м/с. Температура воздуха составит +5…+9 в ночные часы и +10...+12 днем.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области существенно ухудшилось качество воздуха. На данный момент ПДК превышена в 5,4 раза. Индекс AQI находится на отметке 83 при норме от 0 до 50. Горожане сообщают о летающем в воздухе пепле.