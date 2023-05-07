На Тюменскую область в ближайший час обрушится ураганный ветер скоростью до 27 м/с

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области существенно ухудшилось качество воздуха. На данный момент ПДК превышена в 5,4 раза. Индекс AQI находится на отметке 83 при норме от 0 до 50. Горожане сообщают о летающем в воздухе пепле.