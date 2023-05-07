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На Тюменскую область в ближайший час обрушится ураганный ветер скоростью до 27 м/с

7 мая 2023, 15:43
Фото: Ишим пере Подслушано

На Тюменскую область в ближайший час обрушится ураганный ветер

На территории Тюменской области в ближайший час ожидается усиление ветра до 25-27 метров в секунду.
Сюжет
Тюмень

По данным департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, непогода сохранится до конца дня 7 мая и в первую половину ночи 8 мая.

По прогнозам синоптиков, сегодня вечером в Тюмени возможны кратковременные дожди. В понедельник, 8 мая, ожидается солнечная и сухая погода. Скорость ветра до 6,6 м/с. Температура воздуха составит +5…+9 в ночные часы и +10...+12 днем.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области существенно ухудшилось качество воздуха. На данный момент ПДК превышена в 5,4 раза. Индекс AQI находится на отметке 83 при норме от 0 до 50. Горожане сообщают о летающем в воздухе пепле.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Пожар#Ветер#Сильный ветер#Погода#Тюмень#Пожары в Тюменской области в 2023 году#Тюменская область
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