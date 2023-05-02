Подробности «резни» на Велижанской в Тюмени: парень поссорился с девушкой

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
«Парень повздорил со своей подружкой и чтобы выместить злость, он ударил по двери, а дверь была со стеклянной вставкой, и стекло разрезало руку. Он потерял много крови, с ним все хорошо, он живой», — сообщает тг-канал «Тюмень №1».
Уточняется, что все участники тусовки употребляли алкоголь.
«Совсем мозгов нет. Что у пацана что у его девушки», - отметил подписчик паблика «Типичная Тюмень».
Ранее «Наш город» обратился за комментарием по данному происшествию в УМВД по Тюменской области. Там отметили, что размещенная информация будет проверена.