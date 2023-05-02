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Подробности «резни» на Велижанской в Тюмени: парень поссорился с девушкой

2 мая 2023, 14:34
Фото: 1MI

Тюменец поссорился с девушкой, стекло от двери разрезало ему руку

На улице Велижанской, 66, жители заметили лужу крови. По данным тг-канала «Тюмень №1», в жилом доме поссорились молодые люди. Произошедшее сильно напугало соседей.
«Парень повздорил со своей подружкой и чтобы выместить злость, он ударил по двери, а дверь была со стеклянной вставкой, и стекло разрезало руку. Он потерял много крови, с ним все хорошо, он живой», — сообщает тг-канал «Тюмень №1».

Уточняется, что все участники тусовки употребляли алкоголь.

«Совсем мозгов нет. Что у пацана что у его девушки», - отметил подписчик паблика «Типичная Тюмень».

Ранее «Наш город» обратился за комментарием по данному происшествию в УМВД по Тюменской области. Там отметили, что размещенная информация будет проверена.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Ссора
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