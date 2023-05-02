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Published Сегодня, 10:52

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Updated Сегодня, 10:54

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В тюменском подъезде обнаружили огромные лужи крови

2 мая 2023, 10:52

В одном из подъездов Тюмени утром появились огромные лужи крови

Утро в доме №66 на улице Велижанской для местных жителей началось с шока. Подъезд превратился в место преступления.
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Тюмень

Сначала жители дома заметили в подъезде пару странных личностей, которые, по предположению, пребывали в состоянии наркотического опьянения. Позже люди ушли, но в подъезде остались большие лужи густой крови.

«В отделении полиции №3 сообщений не поступало. Размещенная информация будет проверена», — рассказал «Нашему городу» полковник внутренней службы УМВД по Тюменской области Антон Каморников.

Пока неизвестно, устранили ли с пола биологический материал и что на самом деле произошло сегодня утром в этом доме.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменка поссорилась с супругом по незначительному поводу и убила его, жена нанесла не менее четырёх ударов ножом в грудь мужчины. 

#Алиса Вернер#Тюмень#Жалоба#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Жалобы#Криминал#Нож#Ножевое ранение#Кровь
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