В тюменском подъезде обнаружили огромные лужи крови

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Сначала жители дома заметили в подъезде пару странных личностей, которые, по предположению, пребывали в состоянии наркотического опьянения. Позже люди ушли, но в подъезде остались большие лужи густой крови.
«В отделении полиции №3 сообщений не поступало. Размещенная информация будет проверена», — рассказал «Нашему городу» полковник внутренней службы УМВД по Тюменской области Антон Каморников.
Пока неизвестно, устранили ли с пола биологический материал и что на самом деле произошло сегодня утром в этом доме.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменка поссорилась с супругом по незначительному поводу и убила его, жена нанесла не менее четырёх ударов ножом в грудь мужчины.