nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:46

Published Сегодня, 03:46

Modified Сегодня, 03:48

Updated Сегодня, 03:48

Изображение материала

Район ММС тонет в мусоре

27 апреля 2023, 03:46
Фото: 1MI

Жители района ММС в Тюмени жалуются на неубранный мусор

Окурки, этикетки и бутылки валяются по району ММС, что вызывает беспокойство у местных жителей. Они уже не верят что ы районе можно навести и поддерживать порядок.
Сюжет
Тюмень
«Там всю жизнь так было», — отмечают под фотографиями мусора в паблике «ЧС Тюмень».
Фото: ЧС Тюмень

Однако в сложившейся ситуации чаще винят самих местных жителей, многие из которых не доносят мусор до урны. Известно, что недавно на ММС был проведен субботник и мусор все же убирали. Но в короткие сроки все вернулось «на свои» места.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что детская площадка на улице Щербакова в Тюмени «превратилась в мусорку». 

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Деньги#Тюмень#Жалоба#Тюменская область#Мусор#Сбор мусора
Подпишитесь
В Тюмени отменили праздничный фейерверк на День Победы и День Труда
Сегодня, 03:57
Как тушили пожар в пятиэтажке на Воровского в Тюмени. Фото, видео
Вчера, 12:45
Учитель из омутинской школы, обвиняемый в домогательствах, признан невменяемым
Вчера, 07:49
Осужденный за взятки экс-начальник тюменской ИК № 1 вернулся с СВО
Вчера, 03:42
Тюмень накроет смог от пожаров в Свердловской области
Вчера, 04:50
Более 3 тысяч рабочих мест создала «Страна Девелопмент» в стрит-ритейле
Вчера, 10:22