Район ММС тонет в мусоре

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
«Там всю жизнь так было», — отмечают под фотографиями мусора в паблике «ЧС Тюмень».
Однако в сложившейся ситуации чаще винят самих местных жителей, многие из которых не доносят мусор до урны. Известно, что недавно на ММС был проведен субботник и мусор все же убирали. Но в короткие сроки все вернулось «на свои» места.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что детская площадка на улице Щербакова в Тюмени «превратилась в мусорку».