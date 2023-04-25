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Детская площадка на улице Щербакова в Тюмени «превратилась в мусорку»

25 апреля 2023, 10:24
Фото: Скрин "ЧС Тюмень"

На детской площадке на улице Щербакова в Тюмени скопился мусор

В областной столице местные жители сообщают о мусорке у детской площадки на улице Щербакова, 142. Подписчики паблика «ЧС Тюмень» порекомендовали позвонить квартальному.
«Ваш квартальный Скиданова Нина Сергеевна 8-982-931-41-44. Звоните или пишите на портал «Тюмень - наш дом», - сообщила Ирина Агатева в паблике «ЧС Тюмень».

Стоит отметить, что 22 апреля в Тюмени прошел субботник. После зимы на улицах скопился мусор, который нужно утилизировать.

Ранее «Наш город» сообщал, что жители домов, относящихся к УК «Ямал» сообщали о том, что компания не проводит уборку в подъездах.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Мусор#Погода в Тюмени
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