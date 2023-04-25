Детская площадка на улице Щербакова в Тюмени «превратилась в мусорку»

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
«Ваш квартальный Скиданова Нина Сергеевна 8-982-931-41-44. Звоните или пишите на портал «Тюмень - наш дом», - сообщила Ирина Агатева в паблике «ЧС Тюмень».
Стоит отметить, что 22 апреля в Тюмени прошел субботник. После зимы на улицах скопился мусор, который нужно утилизировать.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители домов, относящихся к УК «Ямал» сообщали о том, что компания не проводит уборку в подъездах.