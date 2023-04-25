Тюменцы живут в паутине из-за бездействия управляющей компании

Тюменцы пожаловались на скандальную управляющую компанию, не выполняющую обязанности

Жители домов, относящихся к УК «Ямал» сообщали о том, что компания не проводит уборку в подъездах и вовсе не знает, что такое дератизация. Они получили ответ от жилищной инспекции Тюменской области.

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