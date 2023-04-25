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Тюменцы живут в паутине из-за бездействия управляющей компании

25 апреля 2023, 09:14
Фото: Паблик Тюмень

Тюменцы пожаловались на скандальную управляющую компанию, не выполняющую обязанности

Жители домов, относящихся к УК «Ямал» сообщали о том, что компания не проводит уборку в подъездах и вовсе не знает, что такое дератизация. Они получили ответ от жилищной инспекции Тюменской области.
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«Везде паутина, стены сыпятся, везде щели, трещины, надписи, которым уже не один год. Тарифы растут, а качество обслуживания становится хуже. За что мы платим?», — задается вопросом жительница дома №2 на улице Сургутской.

В жилищной инспекции Тюменской области авторам жалоб напомнили, что для осуществления перерасчета можно составить акт, фиксирующий неоказанную услугу или услугу ненадлежащего качества, которое следует направить в УК.

«В случае неудовлетворенности качеством работ управляющей организации любой собственник помещений в многоквартирном доме вправе инициировать общее собрание собственников помещений по вопросу расторжения договора управления с действующей управляющей организацией и заключения договора управления с иной управляющей организацией или по вопросу выбора иного способа управления. Порядок проведения общего собрания собственников помещений регламентирован статьями 44-48 Жилищного кодекса РФ», — сообщают в ведомстве.

Ранее «Наш город» рассказывал, что в этом дома нет даже почтовых ящиков.

#Алиса Вернер#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Жалоба#Тюмень#Управляющая компания#Деньги#Жалобы
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