Тюменцы живут в паутине из-за бездействия управляющей компании

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
«Везде паутина, стены сыпятся, везде щели, трещины, надписи, которым уже не один год. Тарифы растут, а качество обслуживания становится хуже. За что мы платим?», — задается вопросом жительница дома №2 на улице Сургутской.
В жилищной инспекции Тюменской области авторам жалоб напомнили, что для осуществления перерасчета можно составить акт, фиксирующий неоказанную услугу или услугу ненадлежащего качества, которое следует направить в УК.
«В случае неудовлетворенности качеством работ управляющей организации любой собственник помещений в многоквартирном доме вправе инициировать общее собрание собственников помещений по вопросу расторжения договора управления с действующей управляющей организацией и заключения договора управления с иной управляющей организацией или по вопросу выбора иного способа управления. Порядок проведения общего собрания собственников помещений регламентирован статьями 44-48 Жилищного кодекса РФ», — сообщают в ведомстве.