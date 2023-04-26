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Posted 26 апреля 12:44

Published 26 апреля 12:44

Modified Сегодня, 04:11

Updated Сегодня, 04:11

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В больнице Нижней Тавды появилось новое оборудование для остановки кровотечения

26 апреля 2023, 12:44
Фото: 1MI
В больнице Нижней Тавды появился аргоноплазменный коагулятор, который используется для остановки кровотечения во время операции. Новое оборудование закуплено по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», собщает областной депздрав.

Аппарат также можно использовать при лечении острой и хронической язвы желудка и 12-перстной кишки, гастрите и других заболеваниях.

«При коагулировании аргоном отсутствует физический контакт инструмента с поврежденным участком ткани, что делает процедуру безопасной и позволяет проводить ее даже на тех участках, где находятся тонкие стенки. Глубина коагуляции обычно составляет всего несколько миллиметров», — рассказал Вадим Мухин, заведующий хирургическим отделением ОБ №15.

«Уменьшение объема кровопотери за счет качественного гемостаза улучшает качество жизни пациента в послеоперационном периоде. Бактерицидный эффект воздействия на ткани позволяет отказаться от длительной антибактериальной терапии за счет прямого антимикробного воздействия, что снижает риск возникновения гнойно-септических заболеваний в послеоперационном периоде, тем самым сокращается длительность пребывания пациента в стационаре», –добавил доктор Мухин.

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