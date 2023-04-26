В больнице Нижней Тавды появилось новое оборудование для остановки кровотечения

Аппарат также можно использовать при лечении острой и хронической язвы желудка и 12-перстной кишки, гастрите и других заболеваниях.



«При коагулировании аргоном отсутствует физический контакт инструмента с поврежденным участком ткани, что делает процедуру безопасной и позволяет проводить ее даже на тех участках, где находятся тонкие стенки. Глубина коагуляции обычно составляет всего несколько миллиметров», — рассказал Вадим Мухин, заведующий хирургическим отделением ОБ №15.