В больнице Нижней Тавды появилось новое оборудование для остановки кровотечения

Posted 26 апреля 12:44
Published 26 апреля 12:44
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Аппарат также можно использовать при лечении острой и хронической язвы желудка и 12-перстной кишки, гастрите и других заболеваниях.
«При коагулировании аргоном отсутствует физический контакт инструмента с поврежденным участком ткани, что делает процедуру безопасной и позволяет проводить ее даже на тех участках, где находятся тонкие стенки. Глубина коагуляции обычно составляет всего несколько миллиметров», — рассказал Вадим Мухин, заведующий хирургическим отделением ОБ №15.
«Уменьшение объема кровопотери за счет качественного гемостаза улучшает качество жизни пациента в послеоперационном периоде. Бактерицидный эффект воздействия на ткани позволяет отказаться от длительной антибактериальной терапии за счет прямого антимикробного воздействия, что снижает риск возникновения гнойно-септических заболеваний в послеоперационном периоде, тем самым сокращается длительность пребывания пациента в стационаре», –добавил доктор Мухин.