Тюменцы получают медицинскую помощь удаленно

Получить такую помощь имеют право прикреплённые к медучреждению пациенты, которые более двух лет не обращались в поликлинику, или были выписаны из стационара после инфаркта, инсульта и прочих болезней, или состоят на учёте из-за хронического заболевания. Врачи удаленно свяжутся с больными и выпишут рецепт.