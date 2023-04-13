Тюменцы получают медицинскую помощь удаленно

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Получить такую помощь имеют право прикреплённые к медучреждению пациенты, которые более двух лет не обращались в поликлинику, или были выписаны из стационара после инфаркта, инсульта и прочих болезней, или состоят на учёте из-за хронического заболевания. Врачи удаленно свяжутся с больными и выпишут рецепт.
Нуждающиеся пациенты могут обратиться в подразделение через «Телемед72» и получить консультацию в режиме «онлайн».
Ранее «Наш город» сообщал, что следователи занимаются расследованием уголовного дела по факту ненадлежащего оказания медпомощи тюменке.