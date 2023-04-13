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Тюменцы получают медицинскую помощь удаленно

13 апреля 2023, 16:39
Фото: telegram-канал Здравоохранения Тюменской области

Более 1,5 тысяч пациентов получили помощь дистанционно в новом медцентре

В структуре нового подразделения поликлиники N 17 сегодня свыше 1,5 тысяч пациентов получили помощь дистанционно. Об этом сообщили в telegram-канале Здравоохранения региона.

Получить такую помощь имеют право прикреплённые к медучреждению пациенты, которые более двух лет не обращались в поликлинику, или  были выписаны из стационара после инфаркта, инсульта и прочих болезней, или состоят на учёте из-за хронического заболевания. Врачи удаленно свяжутся с больными и выпишут рецепт.

Нуждающиеся пациенты могут обратиться в подразделение через «Телемед72» и получить консультацию в режиме «онлайн».

Ранее «Наш город» сообщал, что следователи занимаются расследованием уголовного дела по факту ненадлежащего оказания медпомощи тюменке.

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#Елена Чебоксарова#Здравоохранение#Медицина#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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