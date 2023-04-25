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«Стены сыпятся, везде паутина и трещины»: тюменец жалуется на состояние жилого дома

25 апреля 2023, 02:25
Фото: ЧС Тюмень

Тюменец сообщает об ужасном состоянии общежития на Сургутской в центре города

Местный житель сообщил, что в пятиэтажном жилом доме по адресу Сургутская, 2, не следят за состоянием подъезда. Такой пост появился в паблике «ЧС Тюмень».
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Анонимный подписчик пожаловался на грязные стены, которые к тому же осыпаются, паутину, щели и трещины. А надписям в подъезде, по его словам, уже не один год.

«Очень хочется обратиться к руководству УК „Ямал“ и напомнить о том, что в обязанности управляющей компании входит содержание подъездов в чистоте, и не только! Ремонта не было, наверное, никогда. Тарифы всегда растут, а качество обслуживания становится хуже и хуже. Вопрос: УК „ЯМАЛ“, за что мы платим???» — возмутился тюменец.


В комментариях под постом местные жители добавили, что в этом общежитии нет даже почтовых ящиков.

Ранее «Наш город» писал, что в доме по улице Белинского затопило подъезд, потому что рабочие не перекрыли кран, делая ремонт на крыше.

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#Елена Чебоксарова#Жилой дом#Общежитие#Жалоба#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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