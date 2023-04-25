«Стены сыпятся, везде паутина и трещины»: тюменец жалуется на состояние жилого дома

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
Modified Сегодня, 02:54
Updated Сегодня, 02:54
Анонимный подписчик пожаловался на грязные стены, которые к тому же осыпаются, паутину, щели и трещины. А надписям в подъезде, по его словам, уже не один год.
«Очень хочется обратиться к руководству УК „Ямал“ и напомнить о том, что в обязанности управляющей компании входит содержание подъездов в чистоте, и не только! Ремонта не было, наверное, никогда. Тарифы всегда растут, а качество обслуживания становится хуже и хуже. Вопрос: УК „ЯМАЛ“, за что мы платим???» — возмутился тюменец.
В комментариях под постом местные жители добавили, что в этом общежитии нет даже почтовых ящиков.
Ранее «Наш город» писал, что в доме по улице Белинского затопило подъезд, потому что рабочие не перекрыли кран, делая ремонт на крыше.