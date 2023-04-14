«Затопило подъезд, коляски и квартиры»: тюменцы в ужасе от ремонта жилого дома

В Тюмени по улице Белинского затопило подъезд из-за неперекрытого крана после ремонта

В паблике «ЧП Тюмень» местный житель сообщил, что в жилом многоквартирном доме по улице Белинского, 18, затопило шестой подъезд из-за того, что рабочие не перекрыли кран, выполняя ремонт на крыше.

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