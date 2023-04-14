«Затопило подъезд, коляски и квартиры»: тюменцы в ужасе от ремонта жилого дома

Posted Сегодня, 02:45
Published Сегодня, 02:45
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Updated Сегодня, 02:45
«В итоге затопило весь подъезд, залило детские коляски, подтопило квартиры! УК „Запад“, обслуживающая этот дом, пока не отвечает!» — написал тюменец с просьбой разъяснить, как дальше действовать пострадавшим.
В комментариях под постом большинство подписчиков негативно высказались о названной выше управляющей компании, правда, не указали, что именно их не устраивает.
Ранее «Наш город» сообщал, что детская площадка по улице Одесской завалена мусором. Тюменцы жаловались на управляющую компанию, которая никак не реагировала на этот факт.