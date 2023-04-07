Тюменская УК уже полгода не может навести порядок на детской площадке

В Тюмени детскую площадку уже полгода не чистят от мусора

В одном из тюменских пабликов подписчица выложила фото с детской площадки, которая завалена мусором. Ответственная за уборку УК «Легион» не может назвать ни имени дворника, ни как давно он работает. Вместе с вечной тюменской грязью весной детям добавились новые игрушки — пакеты и бутылки.

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