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Тюменская УК уже полгода не может навести порядок на детской площадке

7 апреля 2023, 09:06
Фото: паблик ВК "Тюмень"

В Тюмени детскую площадку уже полгода не чистят от мусора

В одном из тюменских пабликов подписчица выложила фото с детской площадки, которая завалена мусором. Ответственная за уборку УК «Легион» не может назвать ни имени дворника, ни как давно он работает. Вместе с вечной тюменской грязью весной детям добавились новые игрушки — пакеты и бутылки.
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Кроме жалоб на неубранный двор есть еще одна — на крышу, которую сначала отреставрировали, а потом разобрали вновь.

«Я бы хотела обратиться в обслуживающую компанию „Легион“ Ленинского района по улице Одесская, 18. Посмотрите, на что похож двор! Дворника не видим с осени, а кто-то за него кладет деньги в карман. Крышу сделали, но почему-то опять разобрали немножко и бросили, ждут, наверное, когда будут дожди», — написала в паблике ВК «Тюмень» Юлианна Маринина.

 

Фото: паблик ВК "Тюмень"

Корреспонденты «Наш город» обратились в УК «Легион» за разъяснениями, но в приемной сказали, что даже не могут назвать фамилию мастера участка.

«Дворник был должен убраться сегодня. Если не убирался, то надо уточнить. Но он недавно работает, сколько именно я сказать не могу, ничего сказать не могу, перезвоню», — сообщил изданию «Наш город» мастер Антон, пожелавший остаться без фамилии.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени первые субботники пройдут в конце апреля. А генеральная уборка города началась уже 5-го числа, закончить ее планируют к празднованию Дня Победы.

Город будет сверкать: в Тюмени началась генеральная уборка
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#Елена Литвиненко#ЖКХ#Проблемы ЖКХ#Жалоба#Тюменцы
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