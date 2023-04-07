Тюменская УК уже полгода не может навести порядок на детской площадке

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Кроме жалоб на неубранный двор есть еще одна — на крышу, которую сначала отреставрировали, а потом разобрали вновь.
«Я бы хотела обратиться в обслуживающую компанию „Легион“ Ленинского района по улице Одесская, 18. Посмотрите, на что похож двор! Дворника не видим с осени, а кто-то за него кладет деньги в карман. Крышу сделали, но почему-то опять разобрали немножко и бросили, ждут, наверное, когда будут дожди», — написала в паблике ВК «Тюмень» Юлианна Маринина.
Корреспонденты «Наш город» обратились в УК «Легион» за разъяснениями, но в приемной сказали, что даже не могут назвать фамилию мастера участка.
«Дворник был должен убраться сегодня. Если не убирался, то надо уточнить. Но он недавно работает, сколько именно я сказать не могу, ничего сказать не могу, перезвоню», — сообщил изданию «Наш город» мастер Антон, пожелавший остаться без фамилии.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени первые субботники пройдут в конце апреля. А генеральная уборка города началась уже 5-го числа, закончить ее планируют к празднованию Дня Победы.