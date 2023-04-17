Учёба на паузу: тюменским студентам сообщили, на какой период можно взять перерыв

Молодым тюменцам рассказали, когда они имеют право на академический отпуск

Российские студенты могут получить академический отпуск столько раз, сколько потребуется в течение двух лет — это максимальный срок перерыва в учёбе. Такая информация появилась на портале «Объясняем РФ».