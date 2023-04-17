Учёба на паузу: тюменским студентам сообщили, на какой период можно взять перерыв

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Академический отпуск можно взять по ряду причин: проблемы с деньгами, тяжёлое заболевание, служба в армии.
Однако если учащийся относится к категории бюджетников, то выплаты ему во время академического отпуска не приходят.
Напомним, что время академического отпуска — это период, когда студент не посещает занятия в своём учебном заведении.
Ранее «Наш город» писал, что будущим IT-специалистам назначат дополнительные выплаты.