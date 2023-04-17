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Published Сегодня, 14:40

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Учёба на паузу: тюменским студентам сообщили, на какой период можно взять перерыв

17 апреля 2023, 14:40
Фото: 1MI

Молодым тюменцам рассказали, когда они имеют право на академический отпуск

Российские студенты могут получить академический отпуск столько раз, сколько потребуется в течение двух лет — это максимальный срок перерыва в учёбе. Такая информация появилась на портале «Объясняем РФ».

Академический отпуск можно взять по ряду причин: проблемы с деньгами, тяжёлое заболевание, служба в армии.

Однако если учащийся относится к категории бюджетников, то выплаты ему во время академического отпуска не приходят.

Напомним, что время академического отпуска — это период, когда студент не посещает занятия в своём учебном заведении.

Ранее «Наш город» писал, что будущим IT-специалистам назначат дополнительные выплаты.

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#Елена Чебоксарова#Студенты#Обучение#Академический отпуск#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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