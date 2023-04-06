Тюменским студентам назначат дополнительные выплаты

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
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Updated Сегодня, 04:57
Размер выплаты составит от 1 тысячи 500 рублей до 3 тысяч рублей. Самые большие выплаты предусмотрены для студентов 4, 5 курсов, а также студентов 3,4 курсов, обучающихся по программе бакалавриата, сказано в проекте постановления правительства Тюменской области, разработанном региональным департаментом информатизации.
Выплату дополнительных стипендий начнут осуществлять с 1 сентября 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области работодатели готовы платить IT-специалистам до 150 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, в крупных федеральных компаниях специалисты данной отрасли зарабатывают до 450 тысяч рублей ежемесячно.