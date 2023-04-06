Тюменским студентам назначат дополнительные выплаты

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области работодатели готовы платить IT-специалистам до 150 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, в крупных федеральных компаниях специалисты данной отрасли зарабатывают до 450 тысяч рублей ежемесячно.