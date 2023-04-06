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Тюменским студентам назначат дополнительные выплаты

6 апреля 2023, 03:27
Фото: 1MI

В Тюменской области студентам назначат дополнительные выплаты

Правительство Тюменской области планирует установить для студентов-целевиков новые выплаты. Правда, коснутся они только тех, кто обучается по направлениям «компьютерная безопасность», «информационная безопасность», по программе бакалавриата по направлению «информационная безопасность».
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Тюмень

Размер выплаты составит от 1 тысячи 500 рублей до 3 тысяч рублей. Самые большие выплаты предусмотрены для студентов 4, 5 курсов, а также студентов 3,4 курсов, обучающихся по программе бакалавриата, сказано в проекте постановления правительства Тюменской области, разработанном региональным департаментом информатизации.

Выплату дополнительных стипендий начнут осуществлять с 1 сентября 2023 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области работодатели готовы платить IT-специалистам до 150 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, в крупных федеральных компаниях специалисты данной отрасли зарабатывают до 450 тысяч рублей ежемесячно.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Студенты#Стипендия#Выплаты#Тюмень#Тюменская область
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